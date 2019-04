Override: Mech City Brawl: Zeitreise-Roboter Mirai mischt mit - 4Players.de

Screenshot - Override: Mech City Brawl (PC) Screenshot - Override: Mech City Brawl (PC) Screenshot - Override: Mech City Brawl (PC) Screenshot - Override: Mech City Brawl (PC) Screenshot - Override: Mech City Brawl (PC)

The Balance und Modus Games haben am 12. April 2019 den vierten DLC-Mech "Mirai" für ihre 3D-Robo-Action Override: Mech City Brawl auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Mirai ist Teil des Season Pass' sowie separat für 3,99 Euro via Steam PlayStation Store und Microsoft Store erhältlich. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Mech DLC 4 MiraiIn der Charakterbeschreibung heißt es: "Das ist Mirai, ein technologisch fortgeschrittener Mech und hervorragender Nahkämpfer. Mirai kann schnell auf der Karte herumfliegen, aber Laufen kannst du von ihm nicht erwarten. Der riesige, kampfgestählte Wachboter aus einer Schreckensversion der Zukunft fällt lieber von oben auf seine Feinde ein und ruft sein Plasmaschwert herbei, um mit verherenden Sonderattacken und Kombos zuzuschlagen.Mirai (was 'Zukunft' bedeutet) ist weit in der Zeit in die Gegenwart zurückgereist, um die Ursache für den Kampf gegen die Xenotypen herauszufinden. Damit will er die Katastrophe abwenden, bevor sie beginnen kann. Mirai ist bereit, jeden auszuschalten, der sich in seinen Weg stellt. Dafür hat er vielfältige Fähigkeiten wie Feinde mit elektrisch geladenen Hieben und Tritten zu betäuben, Gegner aus der Ferne it seinem Laserstrahl auszuschalten und seinen ultimativen Angriff, bei dem eine enorme Plasmakugel auf Gegner geschleudert wird, die sie mit der Hitze von eintausend Sonnen verbrutzelt."