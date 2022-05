The Cycle: Frontier: Verlässt nach drei Jahren am 22. Juni 2022 den Early-Access

Die Entwickler hinter Spec Ops: The Line und Dreadnought zeigen heute im Launch-Trailer frische Eindrücke ihres Shooters The Cycle: Frontier Nach drei Jahren wird dieser "PvPvE extraction shooter", wie ihn die Entwickler von Yager nennen, am 28. Juni 2022 den Early-Access verlassen und auf dem PC in der finalen Version erscheinen. Bereits am 8. Juni 2022 soll es einen Pre-Season-Launch geben.In The Cycle: Frontier reisen die Spieler zum Alien-Planeten "Fortuna 3", wo sie zahlreiche Schätze finden können. Hier erwarten sie jedoch auch zahlreiche Gefahren, wie fremdartige Kreaturen, radioaktive Stürme und feindliche Spieler.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer