Xbox Series X: Kann aktuell bei Media Markt & Saturn bestellt werden

Wenn euch ein paar wenige Wochen Wartezeit nicht die Lust verhageln, dann könntet ihr über die Online-Shops von Media Markt bzw. Saturn in Kürze stolze Besitzer der Xbox Series X ( ab 529,90€ bei kaufen ) sein.Wer hätte beim Start der beiden neuen Power-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 ahnen können, dass die Maschinchen auch eineinhalb Jahre nach der Markteinführung noch immer kaum zu bekommen sind? Da hatte man einmal den nächtlichen Vorverkaufsstart verschlafen oder während eines Bestellvorgangs vergeblich nach der Kredikarten-Nummer gesucht - zack, schon schaut für die nächsten 18 Monate in die Röhre (an die keine Next-Gen-Konsole angeschlossen ist).Jetzt aber ist zumindest die Microsoft-Konsole zu einem fairen Preis wieder da, und zwar bei Saturn und Media Markt. Denn ab sofort gibt es die Xbox Series X wieder im Angebot bei den Technikriesen Saturn und Media Markt , zum Preis von 499,99 Euro stimmt. Einziges Manko: Aktuell ist der Lieferzeitraum mit dem 8. bis 10. Juni angegeben. Diese Info haben wir ganz frank und frei unseren IMTEST-Kollegen übernommen...