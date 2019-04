Steel Division 2: Termin wieder verschoben; dritte Betaphase läuft an - 4Players.de

Die Veröffentlichung von Steel Division 2 ist wieder verschoben worden. Der Nachfolger von Steel Division: Normandy 44 soll am 20. Juni 2019 erscheinen (bisheriger Termin: 2. Mai 2019). Käufer der Digital Deluxe Edition dürfen am 18. Juni loslegen.Die Verschiebung soll den Entwicklern mehr Zeit für die Optimierung des Modus "Armeegeneral" geben. Dieser Kampagnenmodus für Einzelspieler ist im Zuge der Entwicklung zu einem komplett neuen Spiel innerhalb des Spiels herangewachsen. Weitere Details findet ihr hier . Außerdem möchten die Entwickler regelmäßigere und längere Betaphasen veranstalten.Den Anfang macht die dritte Betaphase, die heute beginnen und bis zum 23. April laufen wird. Folgende Inhalte sind dabei: Vier Divisionen, drei Spielmodi (Eroberung, Nahkampf und Durchbruch mit den brandneuen Verteidigungsmaßnahmen), drei Karten und der neue Koop-Modus für fünf Spieler. Ab dem 29. Mai soll die Beta bis zur endgültigen Veröffentlichung des Spiels am 20. Juni geöffnet bleiben.Letztes aktuelles Video: Back to War Trailer