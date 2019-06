Steel Division 2: Strategiespiel im Zweiten Weltkrieg für PC veröffentlicht - 4Players.de

"Neue Dynamische Strategische Kampagnen: Rundenbasierter Einzelspielermodus mit vier verschiedenen Kampagnen, in denen Spieler ausschlaggebende Schlachten während der Operation Bagration im Maßstab 1:1 nachspielen können. In jeder Kampagne führen Spieler den Befehl über mehrere Dutzend authentische Einheiten und Tausende Soldaten und Panzer.



Mehr als 600 Einheiten: Hunderte authentische sowjetische und deutsche Einheiten mit Soldaten, Panzern, Artillerie und Flugzeugen. Vom furchterregenden Panzerjäger ISU-152 (dem so genannten 'Großwildjäger') über den zur Ikone gewordenen Panzerkampfwagen Tiger bis zu Partisanen- und Strafeinheiten können angehende Befehlshaber auf der sowjetischen oder deutschen Seite ihre eigenen Kader zusammenstellen.

Neuer Deck-Builder: Ein neuer Deck-Building-Modus lässt Spieler ihre eigenen Gefechtsformationen zusammenstellen, wobei sie die Auswahl zwischen 18 Divisionen haben + darunter die 5. Panzerdivision, den schonungslosen Panzerkorps der 2. Garde und die ungarische 1. Lovasz-Division.

Neue Spielmodi: Mehrere anspruchsvolle Spielmodi bieten jeweils ein individuelles taktisches Erlebnis. Die verschiedenen Variationen des rasanten Gefechtsmodus können im Alleingang oder online gegen andere Spieler gespielt werden. Ebenfalls verfügbar ist der anspruchsvolle Durchbruchmodus mit seinen neuen Verteidigungsstrukturen.

Historische Schlachten: Sechs minutiös gestaltete Szenarien, bei denen Spieler einige der wichtigsten Schlachten im Zuge der strategischen Offensive im Detail erleben dürfen.

Karten: 25 mit hilfe originaler militärischer Karten und Luftaufnahmen der gesamten Ostfront akribisch rekonstruierte Karten mit neuen Gelände- und topologischen Gegebenheiten, die für mehr Vielfalt (und Hindernisse) auf dem Schlachtfeld sorgen.

IrisZoom: Steel Division 2 wurde mit der hauseigenen IrisZoom Engine entwickelt, die Spieler die sich ständig ändernde Front heran- und wegzoomen lässt, um zwischen den minutiösen Details aller Schlachtfelder aus der Vogelperspektive und der Inspektion einzelner Einheiten aus nächster Nähe hin- und herzuschalten."





Eugen Systems hat Steel Division 2 für PC auf Steam (Windows/Mac) veröffentlicht. Die Standard Edition ist zum Preis von 39,99 Euro erhältlich, während die Commander Deluxe, General Deluxe und Total Conflict Edition für je 59,99 Euro, 69,99 Euro und 79,99 Euro erhältlich sind ( Details ).Das Echtzeit-Strategiespiel im Zweiten Weltkrieg thematisiert die Operation Bagration an der Ostfront im Sommer 1944. Neben dem Gefecht-Modus, der im Alleingang oder online gegen andere Spieler gespielt werden kann, gibt es vier dynamische, strategische Kampagnen. In diesen Kampagnen werden die einzelnen Gefechte in einem größeren Kontext verbunden. Man kann sich das in etwa wie bei Total War vorstellen, wobei das Geschehen auf einer Landkarte an der Front stattfindet. Auf dieser Karte verschiebt man rundenweise seine Bataillone, Kompanien und Soldaten. Als General hat man Zugang zu detaillierten Informationen über alle Bataillone und ihre Kampfwerte (Angriff, Unterstützung, Panzer) und über die Kompanien und Einheiten, aus denen sie bestehen. Es können auch eigene Angriffsverbände mit mehreren Bataillonen erstellt werden. Die Schlachten können dann direkt selbst gespielt werden. In Steel Division 2 wollen die Entwickler insgesamt mehr als 600 Einheiten eingebaut haben."Wir können es kaum erwarten, dass Spieler endlich die finale Version von Steel Division 2 in den Händen halten werden", sagt Game Director Alexis Le Dressay von Eugen Systems. "Im Namen des gesamten Entwicklerteams bei Eugen Systems möchte ich mich bei unserer treuen Community und den Spielern bedanken, die uns dabei geholfen haben, das Spiel während seiner ausgedehnten Closed Beta weiter zu verbessern, um ihm den letzten Schliff zu verleihen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer