Sony: Über Auswirkungen der Covid-19-Pandemie; PS5-Markteinführung derzeit nicht gefährdet

Sony is also issuing a one-time stipend of $1,000 so employees can purchase equipment to enhance their ability to work from home.



— Patrick Klepek (@patrickklepek) March 27, 2020





Sony erwartet für das "Game & Network Services Segment", also das PlayStation-Geschäft, keine wesentlichen Auswirkungen durch die Covid-19-Pandemie auf das laufende Geschäftsjahr (April 2019 bis Ende März 2020; zur Mitteilung ). Obgleich es bisher "keine Probleme" gab, überwacht Sony das Risiko von Verzögerungen bei den Spiele-Produktionsplänen bei First-Party-Studios als auch bei den Partner-Studios, vor allem in Europa und den USA.Eine Sprecherin von Sony erklärte gegenüber Bloomberg , dass sie derzeit keine nennenswerten Auswirkungen auf die Markteinführung der PlayStation 5 sehen würden. Die Konsole soll weiterhin Ende des Jahres auf dem Markt kommen.Auf Sony als Gesamtunternehmen werden größere Auswirkungen durch die Covid-19-Pandemie erwartet. So könnte die zuvor prognostizierte Gewinnsteigerung wieder zurückgenommen werden (Fehlbetrag von etwa 370 Millionen Dollar). Die Veröffentlichung des normalen Geschäftsberichts im April könnte ebenfalls verzögert werden. Das japanische Unternehmen erklärte, dass zwei Fabriken in China zum normalen Betrieb zurückkehren würden, sie aber weiterhin mit Komponentenknappheit konfrontiert wären, während die Betriebe in Malaysia und Großbritannien bis Mitte April geschlossen bleiben sollen. Viele der Mitarbeiter in Europa und den USA sollen bis Ende April im Home Office arbeiten, sofern möglich.