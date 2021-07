Sony: State of Play am 8. Juli

Sony hat die nächste State of Play Präsentation für Donnerstag den 8. Juli angekündigt. Diese soll um 23 Uhr auf Youtube und Twitch starten und ca. 30 Minuten andauern. Ungefähr ein Drittel dieser Zeit soll dabei einem "neunminütigen Einblick in die Zeitschleifenwelt von Deathloop " gewidmet werden - so der Playstation Blog . Abgesehen von dem offensichtlichen Fokus auf den Ego-Shooter der Arkane Studios, der am 14. September 2021 zeitexklusiv für PC und PS5 erscheinen soll, wird die restliche Präsentation Neuigkeiten zu Indie-Spielen und Spielen von Drittanbietern beinhalten.