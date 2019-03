Xenon Racer: Futuristischer Arcade-Racer geht auf PC, PS4, Xbox One und Switch an den Start - 4Players.de

Das futuristische Rennspiel Xenon Racer von 3DClouds und SOEDESCO geht heute, am 26. März 2019 auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC ( Steam ) an den Start. Die Macher versprechen "eine riesige Auswahl an Möglichkeiten zur Fahrzeuganpassung. Die Spieler können nicht nur das Äußere der Autos mit verschiedenen Lackierungen und Skins verändern, sondern auch ihre Werte und Leistung steigern, indem sie Teile auswechseln. Jede Strecke stellt andere Anforderungen an die Spieler, sie müssen selbst herausfinden, welches Auto und welche Teile sich am besten eignen, um die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Vor allem darf das Driften nicht vergessen werden. Driften und Boosten sind nicht bloß coole Funktionen in Xenon Racer, sie sind absolut unerlässlich für Spitzengeschwindigkeiten, um auf den Bestenlisten ganz vorne zu landen.Xenon Racer bietet atemberaubende und dynamische Grafiken, die alle mit der Unreal Engine entwickelt wurden. Die eleganten, futuristischen Autos wurden von Marcello Raeli designt, der für seine Arbeit mit Marken wie Subaru, Ferrari und Koenigsegg bekannt ist. Xenon Racer verfügt sowohl über einen Leistungsmodus als auch einen Qualitätsmodus, beide laufen in 4K-Auflösung. Der Qualitätsmodus sorgt für die höchsten Grafikeinstellungen, wobei die Bildfrequenz nie unter 30 BpS fällt. Im Leistungsmodus werden einige Grafikeinstellungen etwas verringert, um konstant 60 BpS zu halten." Hier eine aktuelle Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer