Baldur's Gate 3: Die optimalen Spieleinstellungen auf einen Blick

Baldur’s Gate 3: Mit den richtigen Einstellungen noch mehr aus dem Rollenspiel-Hit herausholen

Die richtige Auflösung wählen

Weitere Einstellungen, die wir euch für Baldur’s Gate 3 ans Herz legen können

Idealerweise solltet ihr die native Auflösung beibehalten und anschließend DLSS oder FSR verwenden, um mit einer niedrigeren Auflösung zu rendern und hochzuskalieren, wenn ihr den Leistungsschub benötigt. Anzeigemodus: Vollbild für die beste Leistung, oder Vollbild ohne Rand, wenn ihr Baldur's Gate 3 spielt und gelegentlich schnell zu einem anderen Tab wechseln müsst, beispielsweise, weil ihr nur einen Bildschirm besitzt und etwas in einem Guide nachschlagen wollt.

Allgemeines

Hier dürfte ein mittlerer Wert für den Großteil der Spielerschaft eine ideale Lösung darstellen. Habt ihr das Gefühl, ihr könnt eure Grafikkarte noch etwas mehr beanspruchen, versucht es ruhig einmal mit “Hoch”. Dynamische Mengen: Diese Option solltet ihr unbedingt ausschalten, solange ihr nicht über einen Prozessor aus dem Highend-Bereich verfügt. Vor allem im dritten Akt kann eure CPU andernfalls schnell unter der hohen Belastung einbrechen.

Licht

Auch hier lohnt es sich enorm, Hand anzulegen. Entscheidet euch am besten für einen möglichst niedrigen Wert, da ihr ohnehin wohl eher selten gen Himmel blicken werdet. Nebelqualität: Ähnlich wie Schatten und Wolken ist auch Nebel ein wahrer Frame-Fresser.

Post-Processing

Mit einer leistungsstärkeren Grafikkarte, beispielsweise einer GeForce RTX 2080, könnt ihr hier problemlos einen Haken setzen. Stellt ihr trotzdem Frame-Einbrüche fest, deaktiviert das Feature ganz einfach. Strahlenbüschel: Wenn ihr mehr GPU-Power benötigt, sollten die sogenannten „God Rays“ zuerst deaktiviert werden.

Volumenstreuung: Dadurch werden die Oberflächen in Baldur’s Gate 3 nicht nur komplexer, sondern die Welt wirkt durch Schmutz und Dreck auch gleich lebendiger. Habt ihr wirklich heftige Probleme oder Ruckler, solltet ihr die Volumenstreuung deaktivieren. Andernfalls saugt die Option ohnehin nicht all allzu viel Leistung.

