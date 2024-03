Baldur’s Gate 3: Mehrere Dungeon Master – Larian gibt einen Blick auf das frühe Design preis

Astarion wäre fast ein Tiefling geworden

In der vergangenen Woche sprach, der Chef der, über die "". Dabei offenbarte er neben der wohl wichtigsten Information, wie es um die Zukunft des Rollenspiel-Hits aus dem letzten Jahr weitergeht, auch einige interessante Details zumSo kamen einige später wieder verworfene, aber durchausans Licht, was aus Baldur's Gate 3 geworden wäre, wenn die Entwickler ihrennachgegangen wären.Unter den eingestampften Überlegungen finden sich einige mitunter merkwürdig anmutende Konzepte wieder, wenn man sie mit der finalen Version von Baldur's Gate 3, wie der Großteil der Spielerschaft sie kennengelernt haben dürfte, vergleicht. Beispielsweise hatte Larian zunächstvorgesehen, der von euren Abenteuern und Schicksalsschlägen in Faerûns fazsinierender Welt erzählt ( via PCGamer).Man setzte sich also erst einmal an eine Filmsequenz, in welcher der Dungeon Master die Story des Spiels mit der Unterstützungerzählen sollte. Schnell wurde Larian aber klar, dass der Ansatz nicht unbedingt geeignet für ein solch großes Spiel sei: „Es war klar, dass es unglaublich teuer werden würde, wenn wir es auf diese Art und Weise machen würden, weil jede einzelne Szene bearbeitet werden müsste, um den Dungeon Master und die Schauspieler zu mischen“, so Vincke.„Und außerdem wollten wir eigentlich mehrere Dungeon Master haben, die von mehreren Leuten erzählt werden. Wir hatten also schon damals Matt Mercer im Hinterkopf. Aber wir sagten uns, dass das wahrscheinlich nicht funktionieren würde.“, so der Larian-Chef weiter. „Also haben wir nach etwas gesucht, das einfacher zu machen ist“, fährt er fort. Die Lösung: die. „Die Idee war also, dass wir die Schauspieler einfangen wollten. Und zwar alles, auch ihre Gesichter. Und wir wollten auf diese Weise bessere und fesselndere Dialoge machen, weil wir all diese nonverbale Kommunikation haben würden. Das Performance Capture hat funktioniert, wir haben tatsächlich lange Zeit versucht, auch das Gesicht zu erfassen, aber.“Dies führte dazu, dass sich Larian letzten Endes auf einefür Bewegungen undkonzentrierte – das Endergebnis ist eben das, was wir dann später auch im fertigen Baldur's Gate 3 zu sehen bekamen. Auch die Beeinträchtigungen des Zeitplans, den Larian sich gesetzt hatte, durch denund die Veröffentlichung vonsprach Vincke darüber hinaus an.Womöglich noch schwieriger vorzustellen als die Idee, gleich mehrere Erzähler die Rolle des Dungeon Masters in Baldur’s Gate 3 ausfüllen zu lassen, dürfte dassein, das die Entwickler ursprünglich vor Augen hatten. Denn als Vincke eine Folie mit einigen Konzepten, die den fortgeschritteneren Produktionszyklus beleuchteten, zeigte, war der blutliebende Begleiter zufällig in einem eher ungewohnten Look zu sehen., verrät Vincke unter dem Gelächter des sichtlich amüsierten Publikums seiner Präsentation. Wie "falsch" (und trotzdem cool) der alternative Astarion aussieht, bekommt ihr über die weiter oben im Text verlinkte Quelle natürlich ebenso zu sehen.Fans des riesigen Rollenspiels hatten aber auch einezu schlucken: Nacham Hut haben. Anders als Hasbro und Wizards of the Coast, die erst kürzlich verrieten, was siehaben.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids