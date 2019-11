WarCraft 3: Reforged: Soll noch in diesem Jahr erscheinen; Story- und Zwischensequenz-Ergänzungen gestrichen - 4Players.de

Die bei der BlizzCon 2018 gezeigten, überarbeiteten Zwischensequenzen werden in WarCraft 3: Reforged doch nicht eingesetzt. Man will sich an den klassischen Cutscenes orientieren.

Obgleich der Multiplayer-Betatest von WarCraft 3: Reforged erst vor eineinhalb Wochen angelaufen ist, hält Blizzard Entertainment daran fest, die überarbeitete Neuauflage von WarCraft 3 noch in diesem Jahr zu veröffentlichen. Robert Bridenbecker (Executive Producer und Vice President der Classic-Games-Sparte bei Blizzard Entertainment) bestätigte uns gegenüber diesen Plan in einem Interview auf der BlizzCon 2019. In der jüngsten Investorenkonferenz von Activision Blizzard wurde (wenig überraschend) der Dezember 2019 als Releasemonat genannt.Allerdings haben die Entwickler auch einige Ideen und geplante (aufwändigere) Veränderungen gestrichen. So sagte Bridenbecker bei Polygon , dass sie sich im Gegensatz zur ursprünglichen Ankündigung vollständig an die Original-Story halten wollen. Eigentlich sollten einige Anpassungen an der Geschichte vorgenommen werden, um sie besser in den Kontext von World of WarCraft zu setzen. Manche Charaktere wie Jaina und Sylvanas sollten weiter ausgebaut werden ( wir berichteten ), da sie in der aktuellen Geschichte von World of WarCraft eine zentrale Rolle spielen würden. Generell sollte die Story von WarCraft 3 etwas mehr in Richtung des Online-Rollenspiels gebracht werden. Auch komplett neue Sprachaufnahmen waren geplant. Diese Pläne wurden verworfen. Bridenbecker meinte, dass sie viel Feedback von den Fans bekommen hätten und diese Anpassungen nicht auf so viel Gegenliebe gestoßen wären. Sie wollen sich daher am Original orientieren und die Story nicht erweitern. Die überarbeiteten Zwischensequenzen wurden ebenso gestrichen ( Back2WarCraft ). Stattdessen soll der ursprüngliche Stil beibehalten werden. Es könnte zwar einige neue Kameraperspektiven geben, aber an der grundlegenden Präsentation soll sich nichts ändern. Die "verbesserten Zwischensequenzen" mit cinematischen Naheinstellungen und Co. wurden auf der BlizzCon 2018 bei der Stratholme-Mission (Das Ausmerzen von Stratholme) demonstriert ( zum Video ). Es wird bereits darüber spekuliert, ob der Mutterkonzern das Budget für WarCraft 3: Reforged gekürzt haben könnte und deswegen diese ursprünglich geplanten Features entfernt wurden.Der im vergangenen Jahr angekündigte "einfache Schwierigkeitsgrad" für die Kampagnen-Missionen wird aber weiterhin enthalten sein, sagte Bridenbecker. Außerdem wird man (wie im Original) nicht mehr als zwölf Einheiten auf einmal auswählen können. Dieses Limit könnte unter Umständen in benutzerdefinierten Spielen verändert werden.Die Ladder wird in der Release-Version nicht enthalten sein. Sie wird mit dem ersten Update wie bei StarCraft Remastered nachgeliefert. Ansonsten werden die Online-Multiplayer-Matches über ein globales Matchmaking-System (mit MMR) realisiert. Die Spieler können sich in Teams oder alleine als eines der vier Völker in den Mehrspielermodi 1vs1, 2vs2, 3vs3, 4vs4 oder Jeder gegen Jeden einreihen. Man wird für jede Fraktion eine eigene Wertung für das Matchmaking-System erhalten (ein Account, mehrere MMR-Werte). Multiplayer-Partien von WarCraft 3 und WarCraft 3: Reforged werden komplett kompatibel sein (Crossplay). Beide Versionen werden gleichzeitig Balance- und Spiel-Updates erhalten.Reforged verfügt über einen Welteditor (Karteneditor), der laufend erweitert wird. Neue Auslöser (Trigger), Unterstützung für LUA, neue Tools zum Importieren von Modellen und viele weitere Verbesserungen sind in Arbeit. Prinzipiell sollten sämtliche alle alten Karten/Modifikationen, die für WarCraft 3 erstellt wurden, auch in WarCraft 3: Reforged wieder funktionieren oder nur kleinere Anpassungen erfordern, meinte der Frontmann der Classic Games von Blizzard. Alle "Assets" (Grafiken etc.) des Spiels wurden für Reforged komplett neu erstellt und nicht bloß auf HD hochskaliert oder umgefärbt.Bilder der überarbeiteten Einheiten- und Gebäude-Modelle:WarCraft 3: Reforged wird sieben Einzelspieler-Kampagnen mit 62 Missionen aus WarCraft 3: Reign of Chaos und WarCraft 3: The Frozen Throne enthalten. Auch die Bonus-Kampagne (The Founding of Durotar) rund um Rexxar sowie der Prolog ( Exodus of the Horde ) sollen enthalten sein. Die aufwändigen Cinematics/Zwischensequenzen werden hochskaliert, aber nicht wie das Intro-Video komplett neu erstellt, das auf der BlizzCon 2018 gezeigt wurde. Abschließend hieß es, dass sich die Entwickler vorstellen könnten, nach der Veröffentlichung noch weitere Inhalte zu bringen, sehr wahrscheinlich aber keine Kampagne und keine fünfte Rasse. Die Beta wird derweil in den nächsten Tagen/Wochen stetig erweitert. Jüngst sind die Untoten als spielbare Fraktion freigeschaltet worden.Screenshots aus der Multiplayer-Beta: