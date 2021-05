Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers: Update 5.55 und Beta-Ende der PS5-Version noch im Mai

25. Mai: Patch 5.55

Juli: Kampagne "Make it Rain"

Juni bis Juli: Patch 5.57

Juli bis August: Patch 5.58

August: "Moonfire Faire" / "The Rising"

September: Final Fantasy 15 Collaboration Returns

23. November: Veröffentlichung der Erweiterung Endwalker





Der offene Betatest der PlayStation-5-Version von Final Fantasy 14 wird am 25. Mai 2021 zusammen mit der Veröffentlichung von Patch 5.55 abgeschlossen. Die PS5-Umsetzung bietet 4K-Auflösung, höhere Bildwiederholraten, schnellere Ladezeiten, 3D-Audio und DualSense-Unterstützung.Das Update 5.55 verspricht außerdem den zweiten Teil des Hauptszenarios "Death Unto Dawn", Updates für die Questreihe "Save the Queen" und Epilog-Quests zu "YoRHa: Dark Apocalypse".Update-Plan:Letztes aktuelles Video: Patch 55 Death Unto Dawn