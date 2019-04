Die Suche nach den Infinity-Steinen hat begonnen. @MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order erscheint am 19.7. exklusiv für #NintendoSwitch! #MUA3 pic.twitter.com/ojo9F4vp5s — Nintendo DE (@NintendoDE) 16. April 2019

Marvel Entertainmet, Team Ninja und Nintendo haben endlich ein konkretes Datum für die Veröffentlichung von Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order bekannt gegeben: Die Suche nach den Infinity-Steinen beginnt exklusiv auf Switch am 19. Juli.Sowohl lokal als auch online wird man mit bis zu vier Spielern gemeinsam losziehen können. Zur Figurenauswahl innerhalb des Aufgebots an Superhelden gehören unter anderem die Avengers, die Guardians of the Galaxy und die X-Men.Letztes aktuelles Video: Trailer