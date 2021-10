Spielemarkt China: NetEase übernimmt Grasshopper Manufacture (No More Heroes)

Bei dem Vorhaben "zusammen mehr einzigartige Konsolenspiele zu entwickeln", lägen beide Unternehmen auf einer Wellenlänge, so CEO udn Geschäftsführer Goichi Suda alias "Suda51". Gleich zu Beginn seiner Erklärung spricht er aber auch von einer "einzigartigen Chance" für ein Umdenken bei der Organisationsstruktur des Unternehmens - und für die Art, Spiele zu entwickeln.NetEase soll sich primär um die Beratung bei geschäftlichen Plänen kümmern, um entsprechende Ressourcen bereitzustellen. Grasshopper Manufacture sei für die kreative und produktive Seite zuständig, um sicherzustellen, dass der prägende “Grasshopper Manufacture Flavor” erhalten bleibt, für den das Unternehmen bekannt sei.NetEase' Aufgabe beschränke sich aber nicht komplett auf finanzielle Aspekte: In den Bereichen künstlerischer Inhaltserstellung der "Artists", technischen Gebieten und der Qualitätssicherung solle die chinesische Mutter den "Grashüpfern" ebenfalls unter die Arme greifen. Durch diese neuen Möglichkeiten wolle man drei "noch höherwertige" Spiele in den kommenden zehn Jahren abliefern, wofür man bereits Stellenausschreibungen vorbereitet hat.NetEase "hofft" in seinem Statement, dem Studio die kreative Freiheit und genügend Ressourcen zu gewähren, um "noch sensationellere" Spiele für den weltweiten Markt produzieren zu können. No More Heroes 3 von Grasshopper Manufacture ist übrigens im August exklusiv auf Nintendo Switch veröffentlicht worden ( eShop-Preis : 59,99 Euro).