Amazon: Prime Gaming im Juli 2021: "Ingame-Loot" und Spiele für Abonnenten, u.a. Tales of the Neon Sea sowie Automachef

"Batman: The Enemy Within - The Telltale Series – Helft sowohl Bruce Wayne als auch Batman, wenn sie im neusten Kapitel von Batman - The Telltale Series gezwungen sind, neue, gefährliche Rollen anzunehmen.

RAD – Stürzt euch in ein 3D-Action-Roguelike in einer post-post-apokalyptischen Welt, in der die Menschheit den Weltuntergang nicht einmal, sondern zweimal überlebt hat.

The Wanderer: Frankenstein’s Creature – Erlebt den Frankenstein-Mythos durch die Augen der Kreatur, trefft eigene Entscheidungen und beeinflusst die Weltanschauung der Menschen, die ihr auf euerer Reise trefft.

Tales of the Neon Sea – Taucht ein in eine Welt voller Intrigen und Misstrauen, in der die Spannungen zwischen Menschen und Robotern immer weiter eskalieren, während Gangster-Katzen es darauf angelegt haben, an die Spitze der Nahrungskette zu gelangen.

Automachef – Stellt in dem Ressourcen-Management/Puzzle-Game Automachef eure Fähigkeiten unter Beweis: Designt Küchen, programmiert Maschinen und erweckt das Genie in euch!

Portal Dogs – In dem Puzzle-Jump-n-Run Portal Dogs folgt ein Rudel Hunde seinem König durch die Welt der Portale. Der einzige Haken: Ihr müsst alle Hunde gleichzeitig steuern."

"Assassin’s Creed: Valhalla – Prime-Mitglieder können diesen Monat ihren Status als Wikinger-Legende in dem Action-RPG mit dem Druidic Settlement Bundle, dem Black Raven Settlement Pack, dem Mystical Settlement Pack und 5x XP Booster (1 Stunde) weiter ausbauen. Das Angebot gilt bis zum 16. August.

● League of Legends – am 21. Juni, 1. Juli, 12. Juli und 22. Juli können sich Prime-Mitglieder diverse Mystery Skin Shards für das MOBA schnappen.

● VALORANT - Prime Gaming feiert das taktische, heldenbasierte 5v5-FPS mit einem Jubiläums-Paket, das eine exklusive EP 2 // FORMATION Player Card enthält."

Jetzt verfügbar

Apex Legends - Revenant Sakura Steel Skin

Assassin’s Creed Valhalla - Druidic Settlement Bundle, Black Raven Settlement Pack, Mystical Settlement Pack, 5x One Hour XP Boosters

FIFA - 1x Player Pick of 4 OVR 83+ Players &5x Gold Rare Players

Last Day on Earth - Caps x1000

League of Legends - Mystery Skin Shard

Legends of Runeterra - Epic Wildcard

Magic Tiles 3 - Schaltet VIP-Tagespässe und 5 zusätzliche Songs frei – jede Woche

MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Daily Box, In-Game-Währung

Rainbow Six Siege - Exklusives Sunstark Operator Bundle

Rogue Company - Kick and Dip emote

UFC - Hawaiian Shirt + Drink Hat, Drinking Hat w/ Purple Soda, Purple Hawaiian Shirt

Valorant - Exclusive EP 2 // Formation Player Card

Word Farm Adventure - Piggy Bank Smash

01. Juli: Kostenlose Spiele mit Prime - Batman: The Enemy Within - The Telltale Series, RAD, The Wanderer: Frankenstein’s Creature, Tales of the Neon Sea, Automachef und Portal Dogs

1. Juli: Letzte Gelegenheit, sich Batman - The Telltale Series, Newfound Courage, Lost in Harmony, BFF or Die, Spitkiss und Mugsters zu sichern





01. Juli: Darkness Rises - Rank S++ Costume Choice Box x4

01. Juli: Epic Seven - 20x Leif

01. Juli: Last Day on Earth - Rank III Corgi Puppy

01. Juli: League of Legends - Mystery Skin Shard

01. Juli: Madden - 1x elite player 80+ OVR, 2x gold players oder besser 70+ OVR, 3x silver players 62+ OVR

01. Juli: Word Farm Adventure - Independence Day 'Tile Style'

06. Juli: Mobile Legends: Bang Bang - Amazon Prime Chest, Hero Trial Cards of Saber (7 Tage), Skin Trial Cards of Saber-Onimaru (7 Tage), Hero Trial Cards of Johnson (7 Tage), Skin Trial Cards of Johnson-Wreck King (7 Tage)

06. Juli: Sea of Thieves - Neue Ingame-Inhalte

06. Juli: Word Farm Adventure - Super Spin

07. Juli: Alliance vs Empire - White Diamond x500, Enhancement Guard Ticket x50, Hero's Blessing x1, Treasure's Blessing x1

07. Juli: MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Daily Box, In-game Währung

08. Juli: Dauntless - Arcslayer Mortar Spear War Pike Bundle, 1x Arcslayer Mortar Spear War Pike Skin, 1x Supply Pack, 1x Primus Purple Armour Dye

08. Juli: Word Farm Adventure - Booster Pack

08. Juli: V4 - Special Support Package + Blessed Enhance Scroll Choice Chest + Cursed Enhance Scroll Choice Chest

12. Juli: League of Legends - Mystery Skin Shard

13. Juli: Legends of Runeterra - Epic Wildcard

14. Juli: Epic Seven - 1x Lvl 85 Epic Equipment Set (Attack, 4 parts, exklusive Accessoires)

14. Juli: MaplestoryM - Auto-Battle Charge Ticket (1 Stunde) x10

15. Juli: Last Day on Earth - ‘Punk’ Chopper Skin

20. Juli: Mobile Legends: Bang Bang - Permanent Skin Alpha – Fierce Dragon, Amazon Prime Chest, Hero Trial Cards of Argus (7 Tage), Skin Trial Cards of Argus-Dark Draconic (7 Tage), Hero Trial Cards of Lunox (7 Tage), Skin Trial Cards of Lunox-Butterfly Seraphim (7 Tage)

21. Juli: Alliance vs Empire - White Diamond x500, Emerald x50, Enhancement Guard Ticket x50, King's Blessing x1, Benuv's Blessing x1

21. Juli: MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Daily Box, In-game Währung

22. Juli: League of Legends - Mystery Skin Shard

22. Juli: V4 - Special Support Package + Veril (Rare Companion)

28. Juli: Epic Seven - 1x Tera-Phantasma, 1,000,000 Golds, 20x Leif

Amazon gibt einen Überblick über die "Ingame-Inhalte" und die Spiele, die im Juni 2021 bei Prime Gaming zur Verfügung stehen werden. Prime Gaming ist in der Amazon-Prime-Mitgliedschaft enthalten.Ab dem 1. Juli 2021 können sich Prime-Nutzer insgesamt sechs Spiele dauerhaft sichern. Mit dabei sind Batman: The Enemy Within - The Telltale Series, RAD, The Wanderer: Frankenstein's Creature, Tales of the Neon Sea, Automachef sowie Portal Dogs. Bis zum 1. Juni können noch die Mai-Spiele (Batman - The Telltale Series, Newfound Courage, Lost in Harmony, BFF or Die, Spitkiss und Mugsters) abgeholt werden.Beschreibungen der Spiele von Amazon:Wie gewohnt gibt es wieder zahlreiche "Ingame-Inhalte" (ehemals Twitch Drops) für laufende Spiele, die z.B. Skins, Bonus-Items oder Ingame-Währung enthalten, z.B. für Assassin's Creed Valhalla, Sea of Thieves, Warframe oder Grant Theft Auto.Alle Angebote können auf gaming.amazon.com eingelöst werden. Wie immer bei Prime Gaming sind alle Inhalte nur für eine begrenzte Zeit verfügbar."Prime-Mitglieder haben unbegrenzten Zugang zu einer immer weiterwachsenden Sammlung an großartigen PC-Spielen, zu der jede Woche neue Titel hinzukommen. Die Auswahl wechselt, damit die Titel interessant bleiben. Deswegen empfiehlt es sich, jede Woche vorbeizuschauen, um aktuelle Spiele abzuholen. Prime Gaming bietet Titel und In-Game-Inhalte im Wert von hunderten von Euro, die jederzeit verfügbar sind - und alle Spiele gehören euch für immer", schreibt Amazon.Wer noch kein Prime abgeschlossen hat und damit nicht nur von den kostenlosen Games oder dem Gratisversand bei vielen Produkten profitieren möchte, sondern auch Zugriff auf z.B. Amazon Video bekommt, kann dies hier nachholen - die Mitgliedschaft kostet 7,99 Euro im Monat oder als Jahresabo 69,- Euro. Wer sich noch nie für Prime registriert hat, kann den Service 30 Tage kostenlos testen.Nachfolgend der aktuelle Prime-Gaming-Kalender: