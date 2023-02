Amazon: Beliebteste Gaming-Tastatur im Angebot jetzt besonders günstig

Roccat Vulcan 121: Amazons beliebteste Gaming-Tastatur im Angebot um fast die Hälfte reduziert

Die aufaktuell meistverkaufte, dieVulcan 121, gibt es derzeit imfür knapp die Hälfte ihres ursprünglichen Preises zu erstehen.Sie belegt in der entsprechenden Kategorie mit 4,5 Sternen bei über 6.700 Bewertungen den ersten Rang der Bestseller-Liste. Kein Wunder, dürften ihre starken Features doch nicht nur Gamer begeistern.Bei der Roccat Vulcan handelt es sich um eine mechanische Tastatur, die dank ihres qualitativen Aluminium-Designs, welches ihre Langlebigkeit beflügeln dürfte, nicht nur zum Zocken geeignet ist. Auch im Homeoffice, beispielsweise, wenn ihr am Tag häufiger zum Schreiben in die Tasten haut, gibt sie eine gute Figur ab. Neben den hauseigenen, von Roccat entwickelten und maßgeschneiderten Titan-Switches bietet sie eine Vielzahl an hervorzuhebenden Highlights. Im Angebot von Amazon bekommt ihr sie jetzt besonders günstig:Gegenüber ihrer unverbindlichen Preisempfehlung spart ihr also etwa 70 Euro und laut Geizhals gab es sie bislang auch nicht viel günstiger zu kaufen. Zu den weiteren Besonderheiten der Roccat Vulcan 121 zählt unter anderem die mitgelieferte Handballenauflage, die für die nötige Ergonomie beim Schreiben und Spielen sorgt. Obendrein kommt sie mit konfigurierbaren Tasten und Makros, die sich dank Roccats Easy-Shift-Funktion doppelt belegen lassen.Für Anhänger der RGB-Riege ist dank der AIMO-Beleuchtung, die sich mit weiteren kompatiblen Geräten synchronisieren lässt, ebenfalls gesorgt. Angeschlossen wird die Gaming-Tastatur über ein USB-Kabel, weitere Verbindungsmöglichkeiten existieren allerdings nicht. Solltet ihr noch nach dem passenden Gegenstück suchen, findet ihr ein solches