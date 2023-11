Amazon: Starker Sony Smart-TV mit 4K, 120 Hertz & Gaming-Features zum Tiefstpreis

Zum Tiefstpreis auf Amazon: Mit dem schnellen Smart-TV von Sony kommen Konsoleros voll auf ihre Kosten

Wer sich zum Zocken lieber vor den großen Fernseher statt dem kleinen Monitor setzt, für den hatmit dem aktuellen Angebot etwas Passendes parat. Hier bekommt ihr einen starken, der sich dank-Auflösung und einer schnellen Bildwiederholfrequenz nicht nur für Blockbuster aus dem Filmbereich eignet.Auch als leidenschaftlicher Gamer kommt ihr dank entsprechender Features desvoll auf eure Kosten, vor allem, wenn ihr euch an einer der Next-Gen-Konsolen aus dem Hause Sony oder Microsoft vergnügt. Und mit dem Deal des Versandhausriesen spart ihr dabei sogar noch eine ganze Stange Geld.Auf einer Bildschirmdiagonale von, die der Sony KD-55X85L mitbringt, sorgt das Full Array LED-Display in jeder Szene für optimale Helligkeit und starke Kontraste, die ein noch realitätsnaheres Bild versprechen. Als treibende Kraft fungiert ein schneller X1-Prozessor, wobei Inhalte in Echtzeit analysiert werden, um für noch mehr Details und Texturen zu garantieren. Spannend ist aber vor allem die schnelle Bildwiederholrate von, die sich vor allem beim Zocken an der PS5 oder der Xbox Series X bemerkbar machen dürfte. Mit dem Angebot von Amazon bezahlt ihr Geizhals zufolge für den 4K-TV von Sony gerade den historischenund spart dabei gute 150 Euro:Doch damit nicht genug: Imkurzgenießt ihr per-Anschluss stets ein flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay, währendwichtige Details selbst in den dunkelsten und hellsten Ecken des Bildschirms enthüllt. Obendrein verfügt der vorgestellte 4K-TV von Sony über ein eigenes, das mit einer Fadenkreuz-Option sowie einigen Custom Screen-Funktionen aufwartet.Dank seines modernen, minimalistischen Designs und seines nahtlosen Randes schmiegt sich der Fernseher zudem an nahezu jede Wohnzimmerwand spielend leicht an. Mithilfe seines schlankenpasst er sowohl auf Breite als auch schmale Möbeloberflächen, alternativ kann er aber natürlich auch an der Wand befestigt werden. Und wem die 55 Zoll noch zu klein sind, der findet mit dereine passende Alternative, die es ebenfalls zum Angebotspreis gibt:Zu guter Letzt sorgtfür einen kristallklaren Klang, der mit Surround-Sound untermalt wird, während die speziellen X-Balanced-Lautsprechereinheiten die nötige Qualität dabei sicherstellen. So könnt ihr auf eurem brandneuen Smart-TV von Sony stets die Motoren heulen hören, denn das passende Futter für die Xbox und die PlayStation-Konsolen in Form vonaktuell ebenfalls zu einem reduzierten Preis.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.