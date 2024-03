Amazon: Das hat der bislang noch nie so günstige Gaming-Monitor von MSI zu bieten

, die nicht nur mit starken Spezifikationen auf der technischen Seite, sondern auch noch einem möglichst bezahlbaren Preis daherkommen, sind gar nicht einmal so leicht zu finden. Abhilfe schaffen dievon, denn hier bekommt ihr ein Spitzenmodell vonjetzt zum bisherigen Tiefstpreis.Konkret geht es hierbei um den, der nicht nur mit einer gestochen scharfenausgestattet ist, sondern auch noch das für viele Gamer wichtige Kriterium einer besonderserfüllt.Die Bildwiederholrate des MSI Gaming-Monitors liegt bei rasanten– das ist vor allem im Bereich der 4K-Modelle nicht unbedingt der Regelfall und vergleichbare Monitore liegen preislich gesehen oft schon über dem, mit dem der MAG 323UPFDE aufwartet. Dieerstrecken sich über eine Bildschirmdiagonale von, hinter der sich ein modernesverbirgt. Versandhausriese Amazon senkt den Preis im Vergleich zu seiner UVP mal eben um ganze 200 Euro – womit man Vergleichsportal Geizhals zufolge den vorherigenSelbstverständlich liegt seinebei unter einer Millisekunde, sodass er sich auch für kompetitive Videospiele wieund Co. optimal eignet. Der Gaming-Monitor bringt außerdem einige vorteilhafte Features wieodermit. Und auch seine ausgeschriebeneliegt mit standardmäßigen 440 cd/m² im obersten Bereich, wenn man ihn nicht unbedingt mit gleichwertigen OLED-Modellen vergleicht.Damit auch Konsolenspieler auf ihre Kosten kommen, sind gleich zwei-Anschlüsse verbaut, die für besonders schnelle Übertragungs- und Frameraten garantieren, wenn ihr den MSI MAG 323UPFDE in Kombination mit Sonysoder eineraus dem Hause Microsoft nutzt. Wollt ihr die Vorzüge des Top-Geräts mit eurem PC in vollen Zügen genießen, bedenkt allerdings, dass ihr eine möglichstin eurem Gaming-PC verbaut haben solltet.Zwar habt ihr ganz offiziell noch, euch den grandiosen Gaming-Monitor von MSI zum Spitzenpreis zu sichern –nämlich und damit auch der wirklich überzeugende Deal. All zu viel Zeit verstreichen lassen solltet ihr dennoch nicht, denn erfahrungsgemäß sind die stärksten Schnäppchen bereits