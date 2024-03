Amazon lässt die Konkurrenz links liegen: Auf den Philips 77OLED808 4K-TV spart ihr vor Ostern über 200 Euro

Habt ihr die Vorzüge dererst einmal selbst erlebt, werdet ihr nur ungern wieder auf sie verzichten wollen. Aber auch, wenn ihr die dynamische Hintergrundbeleuchtung der-Modelle bislang nur im Schaufenster bewundert habt, bekommt ihr dank derjetzt eine günstige Gelegenheit, sie direkt in eure eigenen vier Wände zu hieven.Mit dem gewaltigenbekommt ihr einen leistungsstarkenzum deutlich günstigeren Preis, der sichauf Sonys PS5 oder Microsofts Xbox Series-Konsolen eignet. Dabei ist das dreiseitige Ambilight lediglich ein überzeugendes Argument, denn auch die weiteren technischen Spezifikationen des-Fernsehers zahlen sich aus.Hinter seiner mächtigen Bildschirmdiagonale von ganzenfindet sich das hochmoderne OLED-Panels des Philips-TV wieder, der mit einer kristallklaren 4K UHD-Auflösung daherkommt. Verbessert wird seine Bildgewalt von der, die per KI und diversen Features wie beispielsweise Perfect Natural Motion stets von einer optimale Darstellung profitiert. Hinzu kommt seine flotte Aktualisierungsrate von, mit der selbst schnellste Bewegungen flüssig über das Display huschen – ein entscheidender Vorteil in kompetitiven Online-Titeln. Bei Amazon spart ihr mit dem Angebot laut Geizhals noch vor Osternim Vergleich zur namhaften Konkurrenz:Das wohldes OLED-TVs bleibt aber sein atemraubendes Ambilight. Dieses passt sich wie von Zauberhand an die jeweilige Spiel-, Serien- oder Filmszene an und erleuchtet über die kleinen LEDs an der Rückseite des Geräts jeden Raum. So wirkt euer Fernseher nicht nur noch etwas bildgewaltiger, sondern das Spiel- und Seherlebnis wird noch immersiver als ihr es bislang gewohnt wart.dürften Features wie der Auto Low Latency Mode () sein, der lästige Lags und Stottern eliminiert, genauso wie die Kompatibilität zuund. Mittelsprofitiert ihr jederzeit von tiefen Kontrasten und einer idealen Helligkeit, sodass selbst in den dunkelsten Spielsituationen kein Detail verborgen bleibt. Und dank Dolby Atmos gibt es darüber hinaus sogar einen kraftvollen Klang auf die Ohren, der zudem von einer künstlichen Intelligenz verbessert wird.Hinsichtlich seinersetzt der Philips Smart-TV auf zwei-Schnittstellen – hervorragend geeignet für die aktuelle Konsolengeneration. Selbstredend sind aber auch herkömmliche HDMI-, ebenso wie USB- und Bluetooth-Ports verbaut. Über diedes integrierten Google Assistant und der gängigen Apps von Streaming-Anbietern wie Netflix, Disney Plus und Co. war das Fernsehen selten so eine entspannte Angelegenheit. Neben dem starken Ambilight OLED-TV haben die, auf die sich ein Blick lohnt.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.