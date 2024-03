48 Prozent Rabatt: Schnappt euch den Lenovo Legion Gaming-Monitor bei Amazon zum bislang günstigsten Preis

Gutewerden gerade in der vergangenen Zeit immer bezahlbarer – vorbei ist die Zeit, in der ihr Abstriche machen musstet, was eine schnelle Bildwiederholrate oder ein brillantes Bild anbelangt.legt aber nun noch einmal einen drauf und bietet ein Modell der-Reihe zum ungeschlagenenan.und damit rund die Hälfte des ursprünglichen Preises zahlt ihr aktuell für den. Dieser kommt mit einer-Auflösung, einer rasanten Reaktionszeit und all den weiteren Features, auf die es beim Zocken wirklich ankommt.Gerade diejenigen unter euch, die sich regelmäßig einer schweißtreibenden Session ihrer liebsten Online-Multiplayer-Modi widmen, dürften mit dem Lenovo Legion Y27f-30 voll auf ihre Kosten kommen. Seine Bildwiederholrate liegt bei sagenhaften, sodass ihr von einer stets flüssigen und ruckelfreien Darstellung profitiert. Diese wird von dem-Panel, welches sich auf einer Bildschirmdiagonale von sattenerstreckt, noch einmal beflügelt. Bei Amazon spart ihr dank des Angebots nun fast die Hälfte im Vergleich zur UVP des Gaming-Monitors, die bei stolzen 399 Euro liegt:Auch die bereits angesprochenekann sich sehen lassen, liegt sie doch mit einernoch einmal unter dem gewohnten Wert von 1ms. Die Unterstützung von, dem sogenannten FreeSync, verhindert gleichzeitig lästiges Tearing oder Bildfehler, indem die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate eurer Grafikkarte synchronisiert wird.Bei seinen Anschlüssen setzt Lenovo auf die standardmäßigen HDMI 2.0-Schnittstellen, doch selbstredend ist auch ein-Anschluss vorhanden. Und auch optisch macht der Gaming-Monitor von Lenovo einiges her, kommt er doch mit einem modernen, aber noch immer, welches sich mühelos in die restliche Reihe eures Gaming-Setups einreihen dürfte. Natürlich kommt auch die Ergonomie nicht zu kurz, denn dank desist es euch möglich, ihn in der Höhe zu verstellen, zu neigen und zu drehen, um stets einen idealen Blickwinkel und eine optimale Sitzposition für stundenlanges Spielen zu erzielen.Dasdes Lenovo Legion Y27f-30 reduziert obendrein das unerwünschte blaue Licht des Displays. Alles in allem bekommt ihr also einen leistungsstarken Gaming-Monitor zu einem mehr als bezahlbaren Preis. Wer es beim Zocken gerne etwas größer hat, sollte einen Blick auf denzu finden gibt.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.