Amazon: Corsair Nightsabre Wireless RGB – Für die grandiose Gaming-Maus zahlt ihr jetzt fast ein Drittel weniger

Noch auf der Suche nach einer geeigneten? Mit dem aktuellen Angebot vonfindet ihr ein, das sowohl in puncto Preis als auch von Seiten seiner technischen Ausstattung überzeugt.DieGaming-Maus gibt euch genügend Power und Performance an die Hand, um stets die Kontrolle in euren liebsten Shootern, MOBAS, Battle Royales und anderen populären Spielegenres zu behalten. Mit dem Deal des Versandhausriesen bekommt ihr gerade starkeauf die Spitzenperipherie.Als eine der neuesten Gaming-Mäuse aus den Reihen Corsairs vereint die Nightsabre RGB Wireless – wie ihr es von einem Modell der oberen Preisklasse auch erwarten dürft – Präzision und Flexibilität auf einzigartige Art und Weise. Dafür sorgt unter anderem der schnelle, der selbst kleinste Bewegungen erfasst und mit bis zudaherkommt. Doch damit nicht genug: Vor allem die Abfragefrequenz von bis zuverspricht euch einen Vorteil, wenn ihr am liebsten FPS-Titel wieoderspielt, ist sie doch doppelt so hoch wie bei den meisten vergleichbaren Mäusen. Amazon bietet euch die kabellose Nightsabre RGB jetzt zum bisherigenDamit ihr die Gaming-Maus von Corsair optimal an eure eigenen Bedürfnisse anpassen könnt, bietet euch der Hersteller die Möglichkeit, gleich. Auch die Mausrad-Neigung lässt sich anpassen, hinzu kommen personalisierbare Makros, die ihr über die unkomplizierte ICUE-Software und dank fünf möglicherjederzeit parat habt.Komfort wird bei Corsair großgeschrieben: Bis zulang könnt ihr mit nur einer einzigen Akkuladung zocken. Neigt sich diese doch einmal während einer schweißtreibenden Session seinem Ende, muss die Maus nur 15 Minuten ans Kabel, damit ihr wieder für 20 weitere Spielstunden gerüstet seid. Auch diegewährleisten euch einen bequemen Halt – egal ob in ausdauernden Abenteuern in Videospielform oder anstrengenden Arbeitsphasen in eurem Job. Selbstredend ist auch eine einstellbare, dezentean Bord.Erwähnenswert sind außerdem die langlebigen optischen Schalter, ebenso wie die nahezu latenzfreie Verbindung via, wenn ihr die Maus ohne Kabel über dieverwendet. Neben der passenden Gaming-Maus kann vor allem der von euch verwendete Bildschirm über Sieg und Niederlage entscheiden. Glücklicherweise hatim Angebot, der mit starken Features wie einer Bildwiederholrate vonund einervon lediglich einer halben Millisekunde aufwartet.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.