Amazon: Hisense Soundbar inklusive Subwoofer im Angebot – Was hat sie zu bieten?

Wer bei Videospielen, Filmen und Serien am liebsten auf bombastische Blockbuster zurückgreift, der weiß, wie wichtig ein guter Sound eigentlich ist. Mit dem aktuellen Angebot vonbekommt ihr einbestehend ausund Subwoofer jetzt zum kleinen Preis geboten.Hierbei handelt es sich um die, für die ihr mit dem Deal des Versandhausriesen jetzt gerade einmalberappen müsst. Ihr braucht euch dank ihr nicht länger darum sorgen, welchen – oft mittelmäßigen – Klang euer Smart-TV mitbringt.Obwohl der Trend selbst bei günstigen TVs in Richtung Qualität geht, ist ein kristallklarer Klang oftmals Mangelware. Abhilfe schafft eine entsprechende Soundbar – die Hersteller Hisense nun in Kombination mit einem eigenen Subwoofer liefert. Üblicherweise zahlt ihr für das Modell HS2100 im Rahmen seinerstolze 149 Euro – nicht aber mit dem Deal von Amazon, bei dem ihrdes ursprünglich angedachten Preises sparen könnt. Vergleichsportal Geizhals zufolge handelt es sich hierbei um den bisherigenDas dynamische Duo bestehend aus Soundbar und Subwoofer sorgen stets für einen ausgezeichnetes Audioerlebnis der Extraklasse. Die Soundbar kommt mit, während der kabellose Subwoofer mit bis zusie mit einem satten Bass unterstützt. Dies lohnt sich vor allem dann, wenn ihr actionreiche Games, Filme oder Serien bevorzugt, denn diese profitieren gleich doppelt von einem unverzerrten, klaren Klang – selbst wenn es mal so richtig kracht und rumst.Die Hisense HS2100 Soundbar könnt ihr ganz bequem über die integrierte-Verbindung bedienen und das nicht nur, wenn er sie mit eurem Fernseher nutzt. Stattdessen lassen sich euer Smartphone, euer Tablet oder andere Geräte problemlos mit ihr koppeln – ebenso nützlich, wenn ihr mal wieder einen Abend Besuch bei euch empfangt, der einen anderen Musikgeschmack pflegt als ihr selbst.Vor allem hinsichtlich der Kombination auskann sich das Hisense-Heimkino-System sehen lassen. Sucht ihr also nach einer Soundbar, die sogar mit einem Subwoofer daherkommt und nicht sofort euer Portemonnaie sprengt, dürftet ihr mit der HS2100 bei Amazon bestens beraten sein.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.