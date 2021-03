DragonBall Z: Kakarot: Trunks the Warrior of Hope: Dritter DLC im Frühsommer 2021

Trunks the Warrior of Hope, der dritte DLC von DragonBall Z: Kakarot ab 24,99€ bei kaufen ) , wird im Frühsommer 2021 erscheinen. Laut Bandai Namco Entertainment wird man sich auf einen Handlungsbogen mit Trunks aus der Zukunft freuen können. Weitere Details wollte der Publisher noch nicht verraten.Trunks the Warrior of Hope ist zusammen mit den beiden Episoden "A New Power Awakens" im Season Pass enthalten.Letztes aktuelles Video: Trunks the Warrior of Hope DLC Trailer