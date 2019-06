Dr. Mario World: Match-3-Puzzlespiel für iOS und Android erscheint am 10. Juli - 4Players.de

Nintendo wird Dr. Mario World am 10. Juli für iOS- und Android-Geräte veröffentlichen. Das Match-3-Puzzlespiel, bei dem farbige Kapseln und Viren einander zugeordnet werden müssen, wird kostenlos installierbar sein. Spieler, die über die Veröffentlichung des Titels benachrichtigt werden möchten, können sich ab heute " voranmelden ". Nintendo : "In Dr. Mario World versetzen tückische Viren die Welt in Angst und Schrecken. Nun liegt es an Dr. Mario und seinen Freunden, die Epidemie zu beseitigen, indem sie Kapseln den Viren derselben Farbe zuordnen. Neben einer ruhigen Hand bedarf es dafür auch der richtigen Strategie, da für jedes Level nur eine begrenzte Anzahl an Kapseln zur Verfügung stehen. Zum Glück ist Dr. Mario nicht der einzige Arzt im Bereitschaftsdienst: Dr. Peach, Dr. Bowser, Dr. Toad und viele weitere Experten helfen den Spielerinnen mit ihren Spezialfähigkeiten, den Viren den Garaus zu machen. Zur Veröffentlichung beinhaltet Dr. Mario World über 200 Level in verschiedenen Welten. Zukünftige Updates erweitern das Spiel beständig um neue Ärzte, Level und Welten. Puzzle-Fans können Dr. Mario World auch gemeinsam mit Familie und FreundInnen aus aller Welt spielen. SpielerInnen haben die Möglichkeit, selbst verdiente oder von Freundinnen erhaltene Ausdauerherzen im Reisemodus einzusetzen oder andere ÄrztInnen im Versusmodus zu einem spannenden Online-Duell in Echtzeit herauszufordern."Letztes aktuelles Video: Welcome to Dr Mario World