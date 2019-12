Super Mario Maker 2: Update 2.0.0 steht an: Link als Spielfigur, neue Bausteine und Ninji-Speedrun-Events - 4Players.de

"Der Sprint-Block, erhältlich im Spiel-Thema Super Mario 3D World, verleiht Mario einen enormen Temposchub, sobald er ihn betritt.

Gefrorene Münzen stecken in Eisblöcken fest und lassen sich nur mit Hilfe von Feuerbällen oder anderen Hitzequellen, wie der unbarmherzigen Wüstensonne, freilegen.

P-Blöcke erzeugen vorübergehend stabile Plattformen - oder lösen sie auf - sobald man einen P-Block trifft.

Der Gegner Spike spuckt massive Pieksbälle auf Mario. Wird Spike im Schnee platziert, wirft er mit Schneebällen um sich!

Pokey, der aus mehreren Mario-Spielen bekannte Kaktus, tritt erstmals in Super Mario Maker 2 auf. Die SpielerInnen können sogar die Größe jedes Pokeys verändern."

Nintendo hat das Gratis-Update 2.0.0 für Super Mario Maker 2 angekündigt. Es soll am 5. Dezember 2019 veröffentlicht worden. Das Update umfasst Sprint-Blöcke, gefrorene Münzen, P-Blöcke, Spikes und Pokeys sowie das Master-Schwert, das Mario in Link mit verschiedenen Waffen und Fähigkeiten verwandelt (nur in der 8-Bit-Ära). Link kann mit seinen Pfeilen weit entfernte Schalter treffen, die für Mario normalerweise nicht erreichbar sind. "Dank seiner Sprungattacke besiegt er sogar Feinde, die sonst gut geschützt sind, wie etwa die dornenbewehrten Stachis. Und mit gut platzierten Bomben lassen sich Mauern sprengen, die für Mario und seine Freunde ansonsten unüberwindbar wären", erklärt Nintendo.Die neuen Bausteine und Gegner werden folgendermaßen beschrieben:Neu ist ebenfalls der Ninji-Speedrun-Modus, in dem man sich mit anderen Spielern in bestimmten Herausforderungen weltweit messen kann."Während eines Ninji-Speedrun-Events haben die SpielerInnen die Möglichkeit, sich mit anderen SpielerInnen aus aller Welt in einem spannenden Wettrennen zu messen: Startet man ein Level, erscheinen die Ninji-Geister anderer Super Mario Maker 2-SpielerInnen. Anhand der Spielerdaten werden Geister zugeteilt, die ein vergleichbares Leistungsniveau aufweisen. So können alle TeilnehmerInnen ihre Leistungen schrittweise verbessern, indem sie sich mit den Ninji-Geistern anderer Baumeister ein Wettrennen liefern. Der Ranglistenplatz der SpielerInnen bei diesen Events richtet sich danach, wie viel Zeit sie für das jeweilige Level benötigen. Darüber hinaus sammelt man für jedes bewältigte Level Stempel. Die Stempel wiederum lassen sich im Spiel gegen spezielle Mii-Outfits eintauschen. Jedes Ninji Speedrun-Event dauert etwa eine Woche. Neue Level werden in regelmäßigen Abständen hinzugefügt. Wer ein Level nicht geschafft hat, kann es auch noch nach dem Ende des Events zusammen mit Ninji-Geistern durchlaufen und auf diese Weise weitere Stempel ergattern."Letztes aktuelles Video: Update Das Master-Schwert neue Levelelemente und mehr