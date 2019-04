Deck of Ashes: Early-Access-Start des kartenbasierten Taktik-Rollenspiels erfolgt - 4Players.de

Screenshot - Deck of Ashes (PC) Screenshot - Deck of Ashes (PC) Screenshot - Deck of Ashes (PC) Screenshot - Deck of Ashes (PC) Screenshot - Deck of Ashes (PC) Screenshot - Deck of Ashes (PC)

Ein Tutorial, das die Grundlagen und das Erstellen der Decks erläutert

Mehr als 50 verschiedene Monster, die für die unzähligen einzigartigen Kampfbegegnungen erschaffen wurden

Ein spielbarer Charakter mit unterschiedlichen Spielstilen zum Herumexperimentieren

Über 100 einzigartige Karten für die Erstellung eines unschlagbaren Decks

Dutzende Lager-Upgrades, die passend zur Strategie ausgewählt werden können

Vier Story-Kapitel, jedes davon in einer einzigartigen, prozedural erzeugten Welt

Das kartenbasierte Taktik-Rollenspiel Deck of Ashes von AY Games ist am 11. April 2019 in den Early Access auf Steam gestartet. Der Preis beträgt aktuell 12,49 Euro. Die Fertigstellung ist für die zweite Jahreshälfte 2019 geplant. Weiter heißt es vom Hersteller: "Deck of Ashes ist ein Roguelite-Action-RPG mit Deckbuilding. Im Spiel streifen Spieler in einem vom Krieg erschütterten Land umher, um nach benötigten Komponenten für ihr ultimatives Deck zu suchen und dem Fluch ein für alle Mal ein Ende zu bereiten.Gemeinsam mit loyalen Verbündeten an ihrer Seite bestimmen Spieler ihr Schicksal und tragen zur Erlösung bei. Deck of Ashes bietet einen spielbaren Helden mit einzigartiger Hintergrundstory und individuellem Spielstil. Indem Spieler die richtigen Karten im Kampf nutzen, nehmen sie es mit unzähligen tödlichen Gegnern auf, darunter etwa mit Vampiren, Kannibalen, Geistern und Untoten.Strategische Planung und ein sorgfältig zusammengestelltes Deck sind der Schlüssel zum Erfolg in Deck of Ashes. Die Story-Kampagne und die RPG-Mechaniken des Spiels hauchen dem Deckbuilding-Genre neues Leben ein. Deck of Ashes bietet zudem eine einzigartige immersive Erfahrung für Adventure- und Strategie-Fans, aber auch für all jene mit einem speziellen Interesse daran, ekelhafte Abscheulichkeiten zu erlegen."Zum Early-Access-Start sollen u. a. folgende Inhalte geboten werden:Hier das offizielle Video zum Early-Access-Start:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer