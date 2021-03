ScourgeBringer: Postapokalyptischer Roguelite-Plattformer nimmt PS4 und Vita ins Visier

Erlebe ein blitzschnelles, actionreiches Rogue-Jump'n'Run, dass Eurogamer als "Dead Cells trifft Celeste" beschrieben hat

Ballere und metzle dich durch fordernde Jump'n'Run-Levels

Verbessere deine Skills mit einem Kampfsystem, das ganz auf die Offensive ausgerichtet ist

Intensiver Soundtrack von Joonas Turner (Nuclear Throne, Broforce, Tormentor X Punisher).

Tritt gegen gigantische Bosse an und entdecke zahlreiche Geheimnisse

Erforsche die endlosen Tiefen des sich stetig veränderten Dungeons

Am 22. April 2021 wollen Flying Oak Games und Dear Villagers den bereits für PC, Xbox One und Nintendo Switch (zum Test ) erschienenen 2D-Roguelite-Plattformer ScourgeBringer aufgrund "extrem hoher Nachfrage" auch für PlayStation 4 und sogar PlayStation Vita veröffentlichen. Der Titel wird nicht nur als Download via PlayStation Store erhältlich sein, sondern kann via Pix'n Love Publishing auch als physische Standard Edition (auf 1.000 Stück limitiert) und physische Collector's Edition (auf 500 Stück limitiert) für PS4 vorbestellt werden. Eine Boxversion für PlayStation Vita soll kurz darauf via eastasiasoft auf Play Asia folgen.Spielbeschreibung des Herstellers: "ScourgeBringer will die geheimnisvolle Stimmung und Kompromisslosigkeit von frühen Rogue-Jump'n'Runs einfangen und mit moderner Steuerung, furchteinflößenden Bossgegnern und einem treibenden Soundtrack versehen. Das Spiel folgt dem Abenteuer von Kyhra, die aufbricht, um die Geheimnisse eines unheimlichen Monuments zu lüften, das ihre Welt zerstören könnte. Mit ihrer Vertrauten, einer Kampfdrohne, bewaffnet, ballert und metzelt sich durch die unendlichen Tiefen des sich stets veränderten Dungeons und trifft dabei auf gigantische Bosse, antike Maschinen, merkwürdige Geister und die Geschichten von vorherigen Abenteuern. Im Spiel gibt es kein Backtracking. ScourgeBringer bietet eine abwechslungsreiche, prozedural erstellte Struktur aus vorgefertigten Räumen, ähnlich wie Binding of Isaac."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer PS4 Vita