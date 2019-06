Dragon Star Varnir: PS4-Start des Anime-Rollenspiels - 4Players.de

Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4)

Reef Entertainment wird Dragon Star Varnir am heutigen 14. Juni 2019 zusammen mit Koch Media auch in Europa für PlayStation 4 veröffentlichen. Das Anime-Rollenspiel von Compile Heart und Idea Factory soll im Lauf des Jahres zudem für PC (Steam) erscheinen. Zum Inhalt schreibt der Publisher: "Der Ritter Zephy ist Teil eines Ordens, dessen Bestimmung es ist, Hexen zu jagen, Menschen, die dazu verflucht sind, Drachen zu gebären. Als Zephy bei einem dieser Aufträge fast zu Tode kommt, wird er von zwei Hexen gerettet und mithilfe von Drachenblut am Leben gehalten.Mit magischen Fähigkeiten ausgerüstet, entdeckt Zephy, dass sein Schicksal mit dem der Hexen verbunden zu sein scheint und schließt sich deren Kampf gegen das Imperium und den Hexenjägern an." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Blood Of The Dragon Overview Trailer