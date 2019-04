Xbox One S All-Digital: Gerücht: Preis, Termin und Lieferumfang - 4Players.de

Bei Winfuture.de sind weitere Details zur Verfügbarkeit und zum Preis der Xbox One S All Digital allem Anschein nach verfrüht aufgetaucht. Die Xbox One S All Digital ist komplett auf Downloads ausgerichtet und kommt ohne Disc-Laufwerk aus. "Optisch entspricht die Xbox One S All Digital fast vollständig der normalen Xbox One S, doch hat Microsoft das Laufwerk auf der Front praktisch "gelöscht". Wo sich bisher der Schlitz für den Einschub optischer Medien befindet, wird die Frontabdeckung nun einfach durchgezogen", heißt es.Die Konsole verfügt über eine 1-TB-Festplatte. Minecraft, Sea of Thieves und Forza Horizon 3 sollen vorinstalliert sein. Für 229,99 Euro bekommt man die Konsole in der Standard-Farbe "Weiß". Ein Xbox One Wireless Controller ist ebenfalls enthalten. Auf der Verpackung sind Logos für "4K Ultra-HD-Videos" und HDR-Support zu sehen. Die Konsole soll ab dem 7. Mai 2019 im Handel erhältlich sein. Die offizielle Präsentation ist für den 16. April geplant. Zum Vergleich: Der Listenpreis einer Xbox One S liegt bei 299,99 Euro.Microsoft hat die Konsole noch nicht offiziell angekündigt.