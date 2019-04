Xbox One S All-Digital Edition: Xbox One S ohne Disc-Laufwerk offiziell angekündigt - 4Players.de

Introducing the 1TB Xbox One S All-Digital Edition.



Learn more: https://t.co/QXfUWuXYeq pic.twitter.com/ncf2WNDwGd — Xbox (@Xbox) 16. April 2019

Microsoft hat die Xbox One S All-Digital Edition nach mehreren Gerüchten nun offiziell angekündigt. Die Xbox One S ohne Disc-Laufwerk wird ab dem 7. Mai 2019 für 229,99 Euro im Handel erhältlich sein ( zur Webseite ). Die Konsole in der Standard-Farbe "Weiß" verfügt über eine 1-TB-Festplatte. Ein Xbox One Wireless Controller ist enthalten. Minecraft, Sea of Thieves und Forza Horizon 3 sind vorinstalliert - für Sea of Thieves ist Xbox Live Gold erforderlich. Ein Paketangebot mit Xbox Live Gold und/oder den Xbox Game Pass ist nicht enthalten."Mit der Xbox One S All-Digital Edition spielst du digital. Baue dir eine Bibliothek mit digitalen Spielen auf, die du auch unterwegs nutzen kannst und die in der Cloud verfügbar ist. Nutze deinen Cloud-Spielstand auch unterwegs und profitiere von der Möglichkeit, kommende Spiele vorzubestellen und zu installieren, um sofort mit dem Spielen zu beginnen, sobald diese Spiele erhältlich sind. Erweitere deine Möglichkeiten mit dem Xbox Game Pass. Entdecke über 100 großartige Spiele und lade sie herunter (Abonnement separat erhältlich)", schreibt Microsoft."Die Xbox-Konsole One S All-Digital spielt keine physischen Discs ab. Xbox Live Gold für einen Monat: Spiel einlösbar bis zum [31.12.2021]. 4K-Streaming mit ausgewählten Apps, weitere Informationen unter xbox.com. Für einige Apps sind anbieterspezifische Abonnements erforderlich, und/oder es gelten andere Voraussetzungen."Letztes aktuelles Video: Ankündigung