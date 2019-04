Samurai Shodown: Newcomerin Darli Dagger stellt sich vor - 4Players.de

SNK stellt mit Darli Dagger eine Newcomerin aus Samurai Shodown näher vor: "Nachdem sie als junges Mädchen an die Küste einer tropischen Insel geschwemmt wurde, lernte sie schnell, sich gegen die ansässigen Verbrecherbanden der Piraten und Schiffsbauer zu verteidigen. Da sie selbst Schiffszimmermannslehrling ist, zerstört sie ihre Gegner mit ihrer spezialgefertigten Säge, einem Arsenal an selbstgebauten Waffen und natürlich ihren harten Fäusten."Samurai Shodown erscheint diesen Juni für PlayStation 4 und Xbox One. Die Switch-Umsetzung folgt Ende des Jahres. Eine PC-Version ist für "später" geplant. Der Reboot der Fighting-Game-Reihe auf Basis der Unreal Engine 4 wird direkt bei SNK entwickelt, und zwar von dem Team, das für King of Fighters 14 verantwortlich war. Der Fantasy-Samurai-Mangastil der Originalserie soll beibehalten werden.Letztes aktuelles Video: Introducing Darli Dagger