Sword Art Online: Alicization Lycoris: Video-Vorstellung von Medina Orthinanos - 4Players.de

Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC) Screenshot - Sword Art Online: Alicization Lycoris (PC)

Bandai Namco Entertainment und Aquria haben ein neues Video zu Sword Art Online: Alicization Lycoris veröffentlicht, in dem sie einen ersten Blick auf die mysteriöse Medina Orthinanos gewähren, die Kiritos Weg in der Unterwelt kreuzen wird:Letztes aktuelles Video: Charakter-Trailer Medina OrthinanosDas vituelle Rollenspiel soll 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen und auf der dritten Staffel der Anime-Adaption des größten Story-Arcs des Franchise basieren. Weiter heißt es: "SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris umfasst die mittelalterlich-fantastische Welt des Alicization-Kanons - mit SpielerInnen, die Schwerter schwingen, Ritter treffen und von Angesicht zu Angesicht Fabelwesen gegenübertreten.Dieses neue Kapitel wird in einem geheimnisvollen virtuellen Land stattfinden - The Underworld. SpielerInnen besuchen als Kirito dieses neue Reich und treffen dort seinen Freund Eugeo. Sie machen sich auf den Weg, ihre Freundin aus Kindertagen - Alice - zu retten, die verschwunden ist, nachdem sie die Gesetze der Unterwelt verletzt hat."