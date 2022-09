Gewinnspiele: Gewinnt 3 Pakete zu Mario Kart 8 Deluxe

1. Preis: Nintendo Switch Konsole + Mario Kart 8 Deluxe + Booster-Streckenpass + Merch-Paket

2. Preis: Mario Kart 8 Deluxe + Booster-Streckenpass + Merch-Paket

3. Preis: Mario Kart 8 Deluxe + Booster-Streckenpass + Merch-Paket

Der 1. Preis: Switch-Konsole, Mario Kart 8 Deluxe, Booster-Streckenpass & ein Merch-Paket

Teilnahmebedingungen 4Players:

Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die Funke Digital GmbH. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt.



Teilnahme

Zur Teilnahme am Gewinnspiel genügt eine E-Mail mit den gewünschten Angaben, die im Gewinnspiel-Text genannt werden. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Ausgenommen sind Mitarbeiter der Funke Digital GmbH und Mitarbeiter verbundener Unternehmen sowie deren Angehörige. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.



Teilnahmeberechtigung

Bei Mehrfachteilnahme oder falschen Angaben kann ein Ausschluss vom Gewinnspiel erfolgen.



Spielende

Das Gewinnspiel endet am 28.9.2022 um 23:59 Uhr.



Verlosung

Die Gewinner der Preise werden nach dem Spielende am 28.9.2022 unter den Teilnehmern durch einen Zufallsgenerator ermittelt und per E-Mail benachrichtigt. Der Gewinn wird von Nintendo Deutschland gestellt und verschickt.



Sonstiges

Die Funke Digital GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn Schwierigkeiten auftreten, welche die Integrität des Gewinnspiels gefährden.



Datenschutz

Die im Rahmen des Gewinnspiels erfassten Daten werden zur Abwicklung des Gewinnspiels elektronisch verarbeitet und gespeichert.

Na, wer hat Lust auf ein bisschen Mario-Kart-Action mit der Switch? Dann seid ihr hier an der richtigen Adresse – denn passend zu den heiß ersehnten und regelmäßig veröffentlichten Strecken-Paketen des Booster-Streckenpass von Mario Kart 8 Deluxe verlosen wir drei Gewinnpakete:Vermutlich habt ihr schon mitbekommen, dass Nintendo mit diesem Booster-Streckenpass die Kurs-Zahl des Switch-Rennspiels von 48 eben mal auf sagenhafte 96 aufmotzen wird. Zuletzt hatten wir die 2. Welle davon auf 4Players.de getestet und uns, unterm anderem, über die vielen klassischen Pisten gefreut. Vor allem die Neuauflage der legendären Kalimari-Wüste aus Mario Kart 64 dürfte bei so manchem älteren Semester für eine Träne im Knopfloch gesorgt haben...Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, der schickt eine E-Mail mit seiner Antwort und natürlich Name plus Adresse an 4players (at) funkemedien.de. Und zwar mit dem Betreff "Nintendo Mario Kart Gewinnspiel".Der Einsendeschluss ist der 28.9.2022. Die Gewinner werden ausgelost und erhalten eine E-Mail. Mitarbeiter der FUNKE Mediengruppe und deren Angehörige dürfen nicht mitmachen. Alle weiteren Teilnahmebedingungen findet ihr im Folgenden.---------------------------