Gewinnspiele: Gaming-PC Predator Orion 3000 von Acer, Uhren & Controller

1 x Gaming-PC Predator Orion 3000

5 x Predator-Gamepads

5 x Predator-Uhr







Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis zum 20. Dezember 2022 (23:59 Uhr) möglich, die genauen Bedingungen sind unten einsehbar. Zum Teilnehmen schickt ihr eine E-Mail mit der Antwort, eurem Namen und Adresse an 4players (at) funkemedien.de. Und zwar mit dem Betreff "Acer Gewinnspiel". Die Gewinner werden ausgelost und erhalten eine E-Mail. Mitarbeiter der FUNKE Mediengruppe und deren Angehörige dürfen nicht mitmachen. Alle weiteren Teilnahmebedingungen findet ihr im Folgenden.



--------------------------- Teilnahmebedingungen 4Players:

Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die Funke Digital GmbH. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt.



Teilnahme

Zur Teilnahme am Gewinnspiel genügt eine E-Mail mit den gewünschten Angaben, die im Gewinnspiel-Text genannt werden. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Ausgenommen sind Mitarbeiter der Funke Digital GmbH und Mitarbeiter verbundener Unternehmen sowie deren Angehörige. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.



Teilnahmeberechtigung

Bei Mehrfachteilnahme oder falschen Angaben kann ein Ausschluss vom Gewinnspiel erfolgen.



Spielende

Das Gewinnspiel endet am 20.12.2022 um 23:59 Uhr.



Verlosung

Die Gewinner der Preise werden nach dem Spielende am 20.12.2022 unter den Teilnehmern durch einen Zufallsgenerator ermittelt und per E-Mail benachrichtigt. Der Gewinn wird von Acer gestellt und verschickt.



Sonstiges

Die Funke Digital GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn Schwierigkeiten auftreten, welche die Integrität des Gewinnspiels gefährden.



Datenschutz

Die im Rahmen des Gewinnspiels erfassten Daten werden zur Abwicklung des Gewinnspiels elektronisch verarbeitet und gespeichert.

Mit unserem Partner Acer feiert ihr in diesem Jahr schon vor dem 24. Dezember euer ganz persönliches Fest! Acer zeigt sich bereits zum Beginn der Weihnachtszeit großzügig und spendiert zum Verkaufsstart seiner Aktionsmodelle der Orion-Gaming-PC-Reihe tolle Preise.Unter den Geschenken finden sich exklusiveund– beides Limited Editions und nicht käuflich erwerbbar. Als Highlight legt Acer einen komplettenunter den Weihnachtsbaum!Der Rechner ist mit einem Intel Core i7-Prozessor der 12. Generation, 16 GB RAM, 1TB SSD und einer Nvidia GeForce RTX 3070 ausgestattet. Damit sollten in Zukunft hochauflösende Gaming-Sessions und aufwendige Videobearbeitung kein Problem mehr sein. Der PC wird mit dem vorinstallierten Betriebssystem Windows 11 Home und einem Mouse/Keyboard-Bundle geliefert.Insgesamt befinden sich in der Verlosung: