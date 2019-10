John Wick Hex: Auf PC und Mac gestartet - 4Players.de

John Wick Hex hext sich seit gestern über den Windows-PC und den Mac: Im "Timeline-Strategiespiel" von Good Shepherd Entertainment, Lionsgate und Bithell Games spielt es laut Pressemitteilung eine wichtige Rolle, das Waffenarsenal und die beschränkte Munition passend einzusetzen. Das Spiel ist exklusiv im Epic Games Store erhältlich und kostet 15,99 Euro:"Entwickelt von den renommierten Bithell Games (Volume, Thomas Was Alone, Subsurface Circular), ist John Wick Hex eine Art Schachspiel mit Kampfchoreografie, das als aktionsorientiertes Timeline-Strategiespiel zum Leben erweckt wird und den typischen Gun-Fu Spaß und Stil der Serie gekonnt einfängt. Das Spiel erweitert das Universum der Serie um eine originelle Handlung, mit einzigartigem Grafik-Noir-Kunstdesign und den Weltklasse-Stimmen von Ian McShane und Lance Reddick, die ihren ikonischen Rollen aus den Filmen Leben einhauchen. John Wick Hex beinhaltet auch die berühmten Sprecher-Talente von Troy Baker, der den mysteriösen Antagonisten Hex spricht.John Wick Hex enthält einen fesselnden Soundtrack vom Grammy nominierten Komponisten Austin Wintory (Journey, Flow, Banner Saga-Reihe).In enger Zusammenarbeit mit den Kreativ- und Stunt-Teams hinter Lionsgates Hit-Franchise entstand jeder Schritt in John Wick Hex exakt wie eine Szene aus dem Film, sodass Spieler sich wie der legendäre Attentäter selbst fühlen können. Jede Aktion, die man wählt, birgt Risiken und Konsequenzen, und jede Waffe verändert die Taktik, die man zur Hand hat. Die Munition ist endlich und realistisch simuliert, also sollte man seine Nachladevorgänge zeitlich gut planen und das Beste aus den Werkzeugen machen, die man während des Jobs vorfindet."