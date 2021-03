AWAY: The Survival Series: Xbox-Version bestätigt

Das von Naturdokumentationen inspirierte Abenteuerspiel AWAY: The Survival Series erscheint auch für Xbox One. Das haben die Entwickler von Breaking Walls bestätigt und dazu gleich noch einen neuen Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke in den tierischen Überlebenskampf gewährt.Zuvor waren lediglich Fassungen für PC und PS4 bestätigt. Angekündigt wurde das Spiel vor fast zwei Jahren im Rahmen einer State of Play. Damals schrieb André-Paul Johnson von Breaking Walls in einem Beitrag beim PlayStation Blog "Auf eurer Reise durch die Welt von AWAY lernt ihr ein lebendiges Ökosystem kennen, in dem Raub- und Beutetiere in allen Formen und Größen beheimatet sind. Von kleinen Insekten bis hin zu großen Säugetieren – die Tiere, denen ihr in der Wildnis begegnet, führen ein eigenes Leben und interagieren unabhängig von eurem Abenteuer miteinander."Einen konkreten Releasetermin gibt es noch nicht. Am Ende des Trailer heißt es nur grob 2021.Letztes aktuelles Video: Xbox One Trailer