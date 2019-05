MXGP 2019: Motocross für PC, PS4 und Xbox One mit Daten der Saison 2019 - 4Players.de

Screenshot - MXGP 2019 (PC) Screenshot - MXGP 2019 (PC) Screenshot - MXGP 2019 (PC)

Milestone wird auch in diesem Jahr wieder ein Motocross-Spiel auf Basis der FIM Motocross World Championship veröffentlichen. MXGP 2019 wird ab dem 27. August 2019 auf PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein."Zum ersten Mal in der Serie ermöglicht MXGP 2019 den Spielern, in der aktuellen MXGP-Saison in die Stiefel eines professionellen Fahrers zu steigen und den Nervenkitzel der Meisterschaft mit allen Fahrern, Motorrädern und dem Team der Saison 2019 zu erleben. Spieler können in der MX2-Meisterschaft oder direkt in der MXGP-Spitzenklasse antreten und wählen, ob sie einem offiziellen Team beitreten oder mit einem Sponsor in einem individuellen Team als Wildcard in der MX2 starten möchten", heißt es in der Pressemitteilung.Neu ist ebenfalls ein Track-Editor zur Erstellung eigener Motocross-Strecken. So können zum Beispiel Start, Geraden, Kurven mit und ohne Schräglage, Sprünge, Ziellinien und Spezialmodule platziert werden - in vier verschiedenen Umgebungen (Wald, Strand, Wüste und Dschungel). Alle Tracks, die von Spielern erstellt wurden, können mit der Community geteilt werden. Wie bei jedem MXGP-Spiel wird es Anpassungsmöglichkeiten für die Fahrer geben (lizenzierte Zubehörteile zum Freischalten). Das Bike kann in ästhetischer und mechanischer Hinsicht angepasst werden.Auch in MXGP 2019 ist der "Playground" wieder enthalten: "Der Playground wird in der Provence angesiedelt sein und kann im kostenlosen Roaming erkundet werden. Der Playground wurde komplett neu gestaltet, erweitert und mit neuen Bereichen und neuen Spielmodi ergänzt, die später in der Kampagne vorgestellt werden. Eines der wichtigsten neuen Features des Gameplays wird der Waypoint-Modus sein, der es den Spielern ermöglicht, einen eigenen Offroad-Pfad im Playground zu gestalten. Der Offroad-Pfad kann ebenfalls mit Freunden oder in der Community geteilt werden, um gegen andere Spieler anzutreten."Milestone hatte in den vergangenen Jahren schon MXGP - The Official Motocross Videogame, MXGP2 - The Official Motocross Videogame, MXGP3 - The Official Motocross Videogame und jüngst MXGP Pro ( zum Test ) veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Ankündigung