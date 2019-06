MXGP 2019: Erste Spielszenen von den Motocross-Strecken - 4Players.de

Milestone zeigt erste Spielszenen aus MXGP 2019 , in denen Romain Febvre auf seiner Yamaha-Factory-Maschine auf der Strecke von Neuquén in Patagonien und Tim Gajser auf seiner Honda HRC auf der niederländischen Sandpiste von Valkenswaard heizen.MXGP 2019 wird ab dem 27. August 2019 auf PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Es ermöglicht den Spielern, mit allen Fahrern, Bikes und Teams der aktuellen Saison auf den Strecken des Rennkalenders 2019 zu fahren. Die Spieler können in der Kategorie MX2 oder direkt in der MXGP-Spitzenklasse antreten und entweder einem offiziellen Team beitreten oder bei einem Sponsor unterschreiben, um für ein eigenes Team zu kämpfen. Neu ist ebenfalls ein Track-Editor zur Erstellung eigener Motocross-Strecken. Wie bei jedem MXGP-Spiel wird es Anpassungsmöglichkeiten für die Fahrer geben (lizenzierte Zubehörteile zum Freischalten). Das Bike kann in ästhetischer und mechanischer Hinsicht angepasst werden. Auch der "Playground" ist wieder enthalten.