Tech Corp.: Management-Sim bereitet sich auf den Early Access vor - 4Players.de

Am 20. Juni 2019 wird die Management-Simulation Tech Corp. von Mardonpol und 2tainment in den Early Access auf Steam starten, wo sie knapp 20 Dollar kosten und in zirka sechs Monaten zusammen mit der Community die richtige Balance erhalten soll.Ziel des Spiels ist es von den frühen 1990er Jahren bis in die Gegenwart zur größten Technologie-Firma der Welt aufzusteigen. Neben dem Einstellen von Mitarbeitern und Gestalten der Büroräume, stehen auch Hardware- und Software-Entwicklung sowie Einkauf und Fertigung auf dem Plan. Mehr dazu auf der offiziellen Website und in folgendem Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer