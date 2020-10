Call of Duty: Black Ops Cold War: Zombies-Onslaught-Modus bis November 2021 zeitexklusiv auf PS4 und PS5

Neben dem normalen Koop-Modus für vier Spieler gibt es im Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops Cold War ab 53,99€ bei vorbestellen ) auch die Zombies-Onslaught-Variante für zwei Spieler, die bis zum 1. November 2021 nur auf PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar sein wird.James Mattone (Lead Writer) schreibt im PlayStation.Blog über den Onslaught-Modus: "In Zombies Onslaught erscheint ihr und ein weiterer Operator mit eurer selbst gewählten Ausrüstung an einem von mehreren Orten aus verschiedenen Multiplayer-Karten. Es handelt sich um die gleiche Ausrüstung, die ihr auch im traditionellen Zombies und Multiplayer tragt, komplett mit eurer bevorzugten Primärwaffe (...) Sobald ihr drin seid, beginnt der Ansturm; die Dark-Aether-Sphäre sperrt euer Zweierteam in einem abgegrenzten Bereich auf der Karte ein, wo die Untoten auftauchen werden. Wenn ihr die Zombies tötet, wird die Sphäre mächtiger. Wenn ihr genug Zombies tötet, bewegt sich die Sphäre. Solange ihr in der Sphäre seid, erleidet ihr keinen Schaden durch das Dark Aether außerhalb der bestimmten Kartenzone. Die Sphäre beschützt diese Zone und hält die Spieler am Leben, während sie immer stärkeren untoten Feinden gegenüberstehen. Mit jeder 'Welle' werden die Zombies widerstandsfähiger, schneller und tödlicher.""Manche Wellen bringen Elitegegner mit sich - mächtigere Feinde als die gewöhnlichen Zombiemassen. Macht nicht den Fehler, sie als Kanonenfutter zu bezeichnen. In der eingeschränkten Zone können sie ganz plötzlich vor euch stehen – eine Armlänge reicht aus, um euch und euren Partner auszulöschen. Um Punkte zu erzielen, sollten Eliten euer primäres Ziel sein, denn ihr erhaltet entweder einen Bronze-, Silber- oder Gold-Rang, je nach Anzahl der Eliten, die ihr und euer Partner besiegt. Wenn ihr einen bestimmten Rang erreicht, werden nützliche Belohnungen für den Einsatz in Zombies und Multiplayer freigeschaltet. Jede Saison werden neue Karten und Belohnungen für PS4- und PS5-Spieler eingeführt."Letztes aktuelles Video: Zombies Reveal Trailer