Call of Duty: Black Ops Cold War: Verfrühter Trailer soll auf den Verkaufsstart einstimmen

"Kampagne: Black Ops Cold War führt die Fans in die Tiefen der empfindlichen, geopolitischen Schlacht des Kalten Krieges in den frühen 1980er Jahren. Nichts ist hier in einer packenden Einzelspieler-Kampagne wie es scheint, in der die Spieler historischen Figuren und harten Wahrheiten von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, wenn sie überall auf der Welt an markanten Orten kämpfen, etwa in Ost-Berlin, Vietnam, der Türkei, dem Hauptquartier des sowjetischen KGB und mehr.

Mehrspieler: Nutze ein Waffenarsenal aus den Zeiten des Kalten Krieges in der nächsten Generation des Mehrspieler-Modus von Call of Duty: Black Ops Cold War. Begib dich als Elite-Agent mit modernen Spionagewerkzeugen in abstreitbare Operationen - von kleinen Gefechten bis hin zu großformatigen Fahrzeugschlachten.

Zombies: Enthülle im intensiven Koop-Gameplay mit Freunden düstere Experimente des Kalten Krieges, die eine neue Zombiebedrohung entfesseln."

Auch wenn die Veröffentlichung noch über zwei Wochen hin ist, hat Activision Blizzard den Trailer zum Verkaufsstart von Call of Duty: Black Ops Cold War ab 53,99€ bei vorbestellen ) veröffentlicht. Das Video, das hauptsächlich die unterschiedlichen Schauplätze illustriert, soll auf den kommenden Shooter im Kalten Krieg einstimmen.Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint weltweit am 13. November für PC (Battle.net), PlayStation 4 und Xbox One. Die Umsetzung von Call of Duty: Black Ops Cold War für die Next Gen-Konsolen erscheint über die Feiertage 2020 - je nach der Verfügbarkeit der Konsolen in verschiedenen Regionen. Der diesjährige Shooter umfasst eine Story-Kampagne, den normalen Multiplayer, den kooperativen Zombie-Modus und eine Warzone-Integration (Battle Royale). Nach dem Verkaufsstart sollen (kostenlose) Inhalte wie Mehrspieler-Karten und -Modi folgen. Battle-Pässe (kostenpflichtig) sind fest eingeplant.Letztes aktuelles Video: Official Launch TrailerProduktbeschreibung laut Hersteller: