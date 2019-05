Tools Up!: Kooperative Handwerker-Action für PC, PS4, Xbox One und Switch angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Tools Up! (PC) Screenshot - Tools Up! (PC) Screenshot - Tools Up! (PC) Screenshot - Tools Up! (PC)

The Knights of Unity und All in! Games haben die kooperative Handwerker-Action Tools Up! angekündigt, die 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC ( Steam ) erscheinen soll und von den Machern wie folgt beschrieben wird: "Ganz egal ob allein oder mit bis zu vier Spielern, ob Anfänger oder Profi - in dieser chaotisch-lustigen Handwerker-Simulation kommt jeder auf seine Kosten. Spieler stellen sich mit ihrem Team abwechslungsreichen Herausforderungen oder versagen spektakulär beim Versuch - ganz bequem von der Couch, ohne Flecken oder bleibende Schäden.In Tools Up! renovieren Spieler ein mysteriöses Hochhaus während die Bewohner verreist sind. Dabei gilt es die Vorgaben der Besitzer der verschiedenen Apartments anhand von Blaupausen zu beachten, während sie Tapeten herunterreißen, Wände einschlagen, Türen aushebeln und den Boden mit lebhaften Teppichen und Belägen verzieren. Doch aufgepasst, die Uhr tickt und bis zur Rückkehr der Bewohner muss alles wieder blitzblank und sauber sein! Tools Up! lässt Spieler auf eine Weise Wohnungen sanieren, wie sie es noch nie erlebt haben (und wenn sie Glück haben, auch nie erleben werden!)" Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer