Stronghold: Warlords: Video zeigt die Einheiten von China und Vietnam - 4Players.de

Die Entwickler von Stronghold: Warlords haben die ersten Einheiten aus Stronghold: Warlords im Video näher vorgestellt. Im Fokus stehen zunächst die Truppentypen aus China und Vietnam. Die Einheiten der Mongolei und von Japan werden später vorgestellt."Als erster Eintrag der Serie, der uns in den fernen Osten führt, bietet Stronghold: Warlords ein erfrischend neues Spektrum an Einheiten. Schwarzpulver schleudernde Feuerlanzen, disziplinierte Samurai, imperiale Krieger, Stammeskrieger und mehr repräsentieren die vier Kulturen im Spiel. Klassische Stronghold-Einheiten sind unter den 16 Soldaten natürlich auch wieder dabei. Einheiten verschiedener Kulturen sind schon seit Anbeginn von Stronghold: Crusader ein integraler Bestandteil der Serie. Mit Fähigkeiten, wie dem Moral-Boost oder präzisen Pfeilvolleys, wird jede Belagerung zu einer einzigartigen Schlachterfahrung", schreiben die Entwickler über das Echtzeit-Strategiespiel. "Bei der Bezwingung der Multiplayer-Kampagne werden nach und nach neue Einheiten freigeschaltet, die zur jeweiligen Epoche und der jeweiligen Kultur gehören. Zusätzlich zu den Einheiten enthält Warlords auch eine eigene Einzelspieler-Kampagne aufgeteilt in vier Regionen, einzigartige Warlord-Charaktere und Belagerungswaffen, die dank der Erfindung von Schwarzpulver möglich wurden."Letztes aktuelles Video: Die Soldaten von Warlords - China Vietnam