Killsquad: Colosseum of the Unseen: Die Kampfarena ist eröffnet - 4Players.de

Am 9. September 2019 hat Novarama mit einem ersten großen Update die Kampfarena "Colosseum of the Unseen" für das im Early Access befindliche Action-Rollenspiel Killsquad veröffentlicht. Das Kolosseum sei ein Ort, wo tapfere Söldner um den Meistertitel und exklusive Belohnungen kämpfen können. Mehr dazu in den Patchnotizen und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Colosseum of the Unseen Launch TrailerDie Vorabversion von Killsquad kann auf Steam aktuell für 24,99 Euro erworben werden. Die bisherigen Nutzerreviews sind "ausgeglichen" (derzeit sind 65 Prozent der über 1.200 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Dies ist ganz sicher nicht die Zukunft, von der Sie geträumt haben. Die Galaxie ist im Chaos, Planeten gehen in die Gänge, und Mega-Konzerne stellen Killsquads zusammen, um die verbleibenden Reichtümer und Kopfgeldjäger zu überfallen. Willkommen bei Killsquad: ein Hardcore-Action-RPG, dass von Hardcore-RPG-Fans erstellt wurde. Ein Spiel, dass das Beste der Genres vereint und ein neues Universum bietet, dass Sie nun entdecken können. Bauen Sie Ihr Team auf, wählen Sie Ihre Helden, Waffen und Ausrüstung aus und führen Sie einen rasanten Kampf durch Horden von Monstern und tödlichen Bossen."