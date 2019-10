Zombie Army 4: Dead War: Releasetermin und vier Editionen angekündigt - 4Players.de

Das Hauptspiel

Eine 25cm große Zombie-Hai-Figur

Die Collector's-Edition-Box

Ein 60-seitiges Art-Book

Das Steelbook-Case

Auszüge des Soundtracks als digitaler Download

Das "Undead Airman" Character-Pack

Drei weitere Kampagnen-Level

Vier Charakter-Packs

Neun neue Waffen-Packs

Fünf neue Waffen Skin-Packs

Vier neue Charakter Outfit-Packs

Das "Solid Gold" Waffen-Pack

Das FG-24 Semi-Auto-Rifle-Bundle

Das Undercover Karl Character-Outfit-Pack

Screenshot - Zombie Army 4: Dead War (PC) Screenshot - Zombie Army 4: Dead War (PC)

Der britische Indie-Publisher Rebellion hat den Releasetermin verkündet. Zombie Army 4: Dead War wird am 4. Februar 2020 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Alle Vorbesteller erhalten zusätzlich das "Undead Airman Character-Pack" - inklusive dem neuen Charakter Hector und dem britischen Zombie.Der Shooter wird ebenfalls als Collector's Edition, Super Deluxe Edition und Deluxe Edition veröffentlicht. Die Standard Edition wird 49,99 Euro kosten.Die "streng limitierte" Zombie Army 4 Collector's Edition für PlayStation 4 und Xbox One umfasst (es wurde kein Preis genannt):Letztes aktuelles Video: Collectors Edition RevealZombie Army 4 Super Deluxe Edition (79,99 Euro):Zombie Army 4 Deluxe Edition (59,99 Euro):"Von den Tod-durchströmten Kanälen Venedigs bis hin zu dem kroatischen Zombie-Zoo, bluthungrigen Creepern und grotesken, dämonischen Zombie-Panzern, die Untote auf Überlebende los lassen - Zombie Army 4 hält für seine Spieler einen mediterranen Alptraum im vom zweiten Weltkrieg aufgetanen Höllenschlund bereit."