Destiny 2: Festung der Schatten: Zwei Videos zur Erweiterung auf dem Mond - 4Players.de

Bungie hat zwei Videos zu Destiny 2: Festung der Schatten veröffentlicht, die es beide in ähnlicher Form schon mal gegeben hat. Immerhin handelt es sich bei dem Gamescom-Trailer um die eingedeutschte Version des auf der Stadia -Präsentation gezeigten Videos, während der Vex-Trailer eine relativ lange Geschichte hat. Schon vor zwei Jahren tauchte nämlich eine Art Filmszene auf, die vermeintlich aus einer Erweiterung stammt, welche ursprünglich für das erste Destiny hätte erscheinen sollen. Jetzt gehört sie also zu Shadowkeep bzw. Festung der Schatten.Die Erweiterung wird am 1. Oktober veröffentlicht - während Destiny 2 ab diesem Tag grundsätzlich kostenlos spielbar sein wird, da das Vertreibsmodell auf free-to-play umgestellt wird. Lediglich zusätzliche Inhalte wie Festung der Schatten sowie natürlich kosmetische Gegenstände werden dann kostenpflichtig sein. Stadia-Besitzer spielen den Shooter einschließlich aller bis Festung der Schatten veröffentlichten Erweiterungen, so lange sie ein Abonnement abgeschlossen haben.