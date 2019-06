Die Sims 4: Inselleben: Erweiterungspack für PC und Mac veröffentlicht - 4Players.de

Electronic Arts und Maxis haben das Erweiterungspack Die Sims 4: Inselleben für PC und Mac veröffentlicht (Preis: 39,99 Euro). Die Umsetzung für PlayStation 4 und Xbox One soll am 16. Juli 2019 folgen.Der Publisher schreibt: "Das Erweiterungspack heißt Sims auf der Insel Sulani willkommen, wo sich heiße Tage und entspannte Nächte abwechseln. Zum ersten Mal genießen die Sims Aktivitäten, die alles beinhalten, was die Insel und das glitzernde Wasser zu bieten haben: Sandburgen am Strand bauen, auf dem Aqua-Zischer an verspielten Delfinen vorbei düsen und schwimmend oder an Bord verschiedener Wasserfahrzeuge das Meer erkunden. Auf die Sims warten wunderschöne Ausblicke und eine entspannende Atmosphäre über und unter der Wasserlinie – und womöglich begegnen sie sogar einer Meerjungfrau. Sims können sich aber auch eine Pause vom Ausspannen am Strand gönnen, indem sie auf der Insel aktiv werden. Mit spannenden neuen Karrieren stürzen sie sich zum Fischen oder Tauchen in die Fluten, übernehmen als Rettungsschwimmer die Strandwache oder säubern als Umweltschützer die umliegenden Strände. Je intensiver sich Sims um die Umwelt kümmern, desto üppiger und prachtvoller wird die Natur um sie herum.""Neben Strandaktivitäten und Karrieren bietet Sulani eine faszinierende Inselkultur, die Sims erleben und an der sie teilhaben können, um die lokale Folklore, tropischen Köstlichkeiten und Urahnen der Insel kennen zu lernen. Sims genießen die Inselatmosphäre in tropischen Outfits, dekorieren ihre rustikale Oase oder schalten an der Tikibar ab. Egal, welcher Aktivität die Sims nachgehen, ein entspannter Lebensstil steht im Zentrum des Insellebens."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer