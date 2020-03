Microsoft Flight Simulator: Eine nahtlose Welt für alle Multiplayer-Piloten (mit Optionen)

Das Ziel der Multiplayer-Erfahrung beim Microsoft Flight Simulator ist es, alle virtuellen Piloten auf dem Planeten in einer gemeinsamen Online-Welt zusammenzubringen, erklärte Sebastian Wloch (CEO von Entwickler Asobo) im siebten Entwicklervideo. Durch die Flexibilität von Azure (Cloud-Computing-Plattform von Microsoft), die mehrere Cluster mit so vielen Servern wie nötig zur Verfügung stellen kann, sollen alle Spieler nahtlos in einer Welt unterwegs sein. "Die Erfahrung ist nahtlos und es gibt nichts einzustellen. Es gibt nichts zu konfigurieren. Man muss kein Spiel erstellen, keine Sitzung erstellen, nichts, dem man beitreten muss", sagte er.Darüber hinaus können virtuelle KI-Piloten bei Bedarf hinzugefügt werden, die das Fluggeschehen im Luftraum auf Basis des realen Live-Flugverkehrs ergänzen. Die Entwickler sind der Meinung, dass sie "fast alle" Flüge/Flugrouten auf der Welt abdecken bzw. simulieren können.Die Spieler können aber auch entscheiden, mit wem sie fliegen wollen, indem sie verschiedene Filter, benutzerdefinierte Bedingungen oder Modi verwenden - z.B. der Live-Spieler-Modus, der sich an diejenigen richtet, die nach "strengeren" Regeln spielen wollen (reale Wettersimulation). Es gibt auch "Gruppen", denen man mit Freunden beitreten kann, wobei der Ersteller der Gruppe alle Bedingungen und Parameter für die Gruppe auswählt. Im Offline-Modus wird man logischerweise auf computergesteuerte Flugzeuge stoßen.Letztes aktuelles Video: Feature Discovery Series Episode 7 Multiplayer