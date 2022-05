Microsoft Flight Simulator: Kostenloses World Update IX Italien und Malta erschienen

Ab sofort ist das kostenlose World Update IX des Microsoft Flight Simulator ab 50,99 € bei kaufen ) erhältlich, mit dem Italien und Malta aufpoliert wurden.Um das Update zu erhalten, muss die Simulation auf Version 1.25.9.0 gebracht werden und kann dann wie gewohnt über den Marktplatz im Microsoft Flight Simulator freigeschaltet werden.Insgesamt wurden 20 Städte von Entwickler Asobo Studio auf den neusten Stand gebracht, darunter Rom, Venedig, Neaper, Turin, Mailand. Die vier Flughäfen Palermo, Sondrio, Marina di Campo und Bolzano wurden händisch aufpoliert. Die südeuropäische Region wurde außerdem mit den neusten Geodaten aktualisiert, darunter digitale Höhenmodelle, Luft- und Satellitenbilder und unregelmäßiges Dreiecksnetz.Insgesamt können 94 Sehenswürdigkeiten in Italien (darunter der Turm von Pisa, das Pantheon und der Vatikan) und 11 in Malta erflogen werden. Hinzu kommen drei Buschflüge, Entdeckungsflüge und neue Lande-Herausforderungen.





Letztes aktuelles Video: Announcing the Game of the Year Edition