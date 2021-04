Age of Empires 2: Definitive Edition: Koop-Modus und die zweite Erweiterung "Dawn of the Dukes" angekündigt

Beim heutigen Age-of-Empires-Fan-Event sind auch Neuigkeiten für die Age of Empires 2: Definitive Edition ab 17,99€ bei kaufen ) verkündet worden. So wird im "Sommer 2021" die zweite Erweiterung "Dawn of the Dukes" erscheinen, die in Osteuropa spielen soll und natürlich neue Kampagnen umfassen wird. Konkrete Informationen sollen erst später verraten werden. Auf direkte Nachfrage sagten die Entwickler lediglich, dass sie das Add-on an dieser Stelle nur kurz ankündigen wollten. Die erste AOE2DE-Erweiterung erschien bekanntlich im Januar 2021 (Lords of the West).Später im Laufe des Jahres soll ein kooperativer Mehrspieler-Modus als kostenloses Update für die Definitive Edition von Age of Empires 2 nachgeliefert werden. In diesem Koop-Modus werden zwei Spieler ausgewählte historische Schlachten und bestimmte Kampagnen-Missionen gemeinsam bestreiten können. Weitere Details sollen demnächst folgen.